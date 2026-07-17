Načelnik Harkovske oblasne vojne administracije Oleh Sinjehubov objavio je na Fejsbuku da je u napadu život izgubio jedan muškarac.
UKRAJINA
NEPRIJATELJSKI NAPAD NA HARKOV Poginula jedna osoba, povređeno osmoro, među njima dvoje dece
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Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštile su ukrajinske vlasti.
Među povređenima su sedmogodišnji dečak, dvogodišnji dečak, kao i muškarci stari 24 i 50 godina.
Svi povređeni zbrinuti su i ukazana im je medicinska pomoć.
Među povređenima dvoje dece
Sinjehubov je naknadno saopštio da je broj povređenih porastao na osam, među kojima je i dvoje dece.
U napadu se zapalio jedan civilni automobil, dok su nadležne službe upozorile da vazdušna opasnost i dalje traje.
Ruski napad na Harkov Foto: Printscreen/X
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Kako je ranije preneo Ukrinform, u odvojenom ruskom napadu vođenom avionskom bombom na grad Izjum u Harkovskoj oblasti povređene su tri osobe, uključujući dvoje dece.
(Kurir.rs/Ukrinform)
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