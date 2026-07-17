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Najmanje jedna osoba je poginula, a osam je povređeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Među povređenima su sedmogodišnji dečak, dvogodišnji dečak, kao i muškarci stari 24 i 50 godina.

Svi povređeni zbrinuti su i ukazana im je medicinska pomoć.

Među povređenima dvoje dece

Sinjehubov je naknadno saopštio da je broj povređenih porastao na osam, među kojima je i dvoje dece.

U napadu se zapalio jedan civilni automobil, dok su nadležne službe upozorile da vazdušna opasnost i dalje traje.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Harkov Foto: Printscreen/X