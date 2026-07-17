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Francuska je odobrila politički azil Alekseju Moskaljovu i njegovoj ćerki Maši, saopštila je organizacija za zaštitu ljudskih prava inTransit, koja je pomogla ovoj porodici.

Moskaljov i njegova ćerka stigli su u Francusku u martu 2026. godine na osnovu humanitarne vize.

Zbog dečjeg antiratnog crteža završio u zatvoru

Aleksej je sam odgajao Mašu, a vlasti u Tulskoj oblasti počele su da obraćaju pažnju na porodicu nakon što je devojčica na času likovnog nacrtala crtež protiv rata.

Moskaljov je 2023. godine osuđen na dve godine zatvora u kaznenoj koloniji zbog „diskreditacije“ ruske vojske, na osnovu komentara koje je objavio na društvenoj mreži Odnoklasniki.

Dok je najpre bio u kućnom pritvoru, a zatim upućen u kaznenu koloniju, Maša je smeštena u centar za socijalnu rehabilitaciju. Kasnije ju je preuzela njena majka, koja je dotad nije odgajala.