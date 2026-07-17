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Francuska je odobrila politički azil Alekseju Moskaljovu i njegovoj ćerki Maši, saopštila je organizacija za zaštitu ljudskih prava inTransit, koja je pomogla ovoj porodici.

Moskaljov i njegova ćerka stigli su u Francusku u martu 2026. godine na osnovu humanitarne vize.

Zbog dečjeg antiratnog crteža završio u zatvoru

Aleksej je sam odgajao Mašu, a vlasti u Tulskoj oblasti počele su da obraćaju pažnju na porodicu nakon što je devojčica na času likovnog nacrtala crtež protiv rata.

Moskaljov je 2023. godine osuđen na dve godine zatvora u kaznenoj koloniji zbog „diskreditacije“ ruske vojske, na osnovu komentara koje je objavio na društvenoj mreži Odnoklasniki.

Dok je najpre bio u kućnom pritvoru, a zatim upućen u kaznenu koloniju, Maša je smeštena u centar za socijalnu rehabilitaciju. Kasnije ju je preuzela njena majka, koja je dotad nije odgajala.

Moskaljov je pušten iz kaznene kolonije 2024. godine, nakon čega je ponovo dobio starateljstvo nad ćerkom. Njih dvoje su potom napustili Rusiju.

(Kurir.rs/Meduza/A.V.)

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