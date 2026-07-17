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Okružna bolnica u Narjan-Maru, administrativnom centru Nenečkog autonomnog okruga, nudi kartice za gorivo u vrednosti od 1.000 rubalja svim građanima koji besplatno obave pregled reproduktivnog zdravlja, preneo je nezavisni ruski portal Verstka.

Akcija je deo dvomesečne kampanje pod nazivom „Jedan dan za porodično zdravlje“, koja je počela 21. juna, u vreme kada se kriza sa snabdevanjem gorivom već proširila na veliki deo Rusije.

Kartice za gorivo kao podsticaj građanima

Iz bolnice navode da je broj kartica ograničen, a da je do 10. jula njih 77 već podeljeno građanima koji su obavili pregled.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen