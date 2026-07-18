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Vatrogasci uz podršku 30 letelica juče su pokušavali da stave pod kontrolu veliki šumski požar na severoistoku Španije.

Zbog požara je evakuisano više od 1.000 ljudi.

Veliki požar u regionu Aragon proširio se na više od 12.000 hektara, a u gašenju učestvuje oko 300 pripadnika vojnih jedinica za vanredne situacije i više helikoptera.

Španska meteorološka služba upozorila je da će temperature od subote ponovo rasti, a da bi naredne sedmice u pojedinim delovima Andaluzije i Kastilje-La Manče mogle da dostignu između 42 i 44 stepena Celzijusa. Istovremeno je izdato upozorenje na ekstreman rizik od šumskih požara zbog priliva toplog i suvog vazduha iz severne Afrike.

Vatrogasci se bore i sa požarima u blizini Madrida i u provinciji Gvadalahara, gde je izgorelo oko 1.500 hektara, a iz predostrožnosti je evakuisan jedan letnji kamp. Pre samo nedelju dana u požaru u Almeriji poginulo je najmanje 13 ljudi.

Zbog visokih temperatura i višestrukih toplotnih talasa vegetacija je suva širom Evrope, povećavajući rizik od požara, suša i štete u poljoprivredi. Naučnici veliki deo ekstremnih vremenskih pojava povezuju sa klimatskim promenama.

Prema podacima Rojters klajmat monitora, prosečna najviša temperatura u zapadnoj Evropi juče je iznosila oko 27,5 stepeni Celzijusa, što je 4,2 stepena više od proseka za 17. jul u periodu od 1961. do 1990. godine.

U Francuskoj se suša pogoršava od kraja maja, dok visoke temperature stvaraju probleme i u energetskom sektoru. Gasna elektrana na jugu zemlje suočava se sa mogućim prekidom rada zbog toplog mora koje otežava hlađenje postrojenja.U Nemačkoj je nizak vodostaj Rajne otežao brodski saobraćaj i povećao troškove transporta, iako su poslednje padavine donekle popravile stanje.

U delovima Evrope gde su toplotni talasi prošli, zamenile su ih snažne oluje. U Francuskoj i Nemačkoj poginule su tri osobe usled nevremena.U centralnoj i istočnoj Francuskoj dve osobe su stradale zbog pada drveća, dok je u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg jedna osoba poginula od udara groma.

Snažna superćelijska oluja pogodila je područje oko Štutgarta, donoseći jake udare vetra i grad veličine do pet centimetara. Vozači su se sklanjali ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitili od nevremena.

Na severoistoku Nemačke vatrogasci se i dalje bore sa požarom u Nacionalnom parku Miritc, koji traje gotovo nedelju dana. Njihov rad otežava prisustvo neeksplodirane municije na nekadašnjem vojnom poligonu.

Zbog visokog rizika od požara pojačane mere uvedene su i u širem području Atine, gde šume nadgledaju dronovi sa termalnim kamerama, dok su cisterne sa vodom raspoređene u blizini kampova.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da Evropu očekuju novi smrtonosni toplotni talasi i navela da je tokom vrelog talasa krajem juna zabeleženo gotovo 10.000 smrtnih slučajeva više od uobičajenog. Organizacija je pozvala vlade da ekstremne vrućine tretiraju kao zdravstvenu, a ne samo meteorološku opasnost.