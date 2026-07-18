EVROPA U PLAMENU I POD UDAROM VRUĆINA: Hiljade ljudi evakuisano zbog požara u Španiji, stižu novi toplotni talasi
Vatrogasci uz podršku 30 letelica juče su pokušavali da stave pod kontrolu veliki šumski požar na severoistoku Španije.
Zbog požara je evakuisano više od 1.000 ljudi.
Veliki požar u regionu Aragon proširio se na više od 12.000 hektara, a u gašenju učestvuje oko 300 pripadnika vojnih jedinica za vanredne situacije i više helikoptera.
Španska meteorološka služba upozorila je da će temperature od subote ponovo rasti, a da bi naredne sedmice u pojedinim delovima Andaluzije i Kastilje-La Manče mogle da dostignu između 42 i 44 stepena Celzijusa. Istovremeno je izdato upozorenje na ekstreman rizik od šumskih požara zbog priliva toplog i suvog vazduha iz severne Afrike.
Vatrogasci se bore i sa požarima u blizini Madrida i u provinciji Gvadalahara, gde je izgorelo oko 1.500 hektara, a iz predostrožnosti je evakuisan jedan letnji kamp. Pre samo nedelju dana u požaru u Almeriji poginulo je najmanje 13 ljudi.
Zbog visokih temperatura i višestrukih toplotnih talasa vegetacija je suva širom Evrope, povećavajući rizik od požara, suša i štete u poljoprivredi. Naučnici veliki deo ekstremnih vremenskih pojava povezuju sa klimatskim promenama.
Prema podacima Rojters klajmat monitora, prosečna najviša temperatura u zapadnoj Evropi juče je iznosila oko 27,5 stepeni Celzijusa, što je 4,2 stepena više od proseka za 17. jul u periodu od 1961. do 1990. godine.
U Francuskoj se suša pogoršava od kraja maja, dok visoke temperature stvaraju probleme i u energetskom sektoru. Gasna elektrana na jugu zemlje suočava se sa mogućim prekidom rada zbog toplog mora koje otežava hlađenje postrojenja.U Nemačkoj je nizak vodostaj Rajne otežao brodski saobraćaj i povećao troškove transporta, iako su poslednje padavine donekle popravile stanje.
U delovima Evrope gde su toplotni talasi prošli, zamenile su ih snažne oluje. U Francuskoj i Nemačkoj poginule su tri osobe usled nevremena.U centralnoj i istočnoj Francuskoj dve osobe su stradale zbog pada drveća, dok je u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg jedna osoba poginula od udara groma.
Snažna superćelijska oluja pogodila je područje oko Štutgarta, donoseći jake udare vetra i grad veličine do pet centimetara. Vozači su se sklanjali ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitili od nevremena.
Na severoistoku Nemačke vatrogasci se i dalje bore sa požarom u Nacionalnom parku Miritc, koji traje gotovo nedelju dana. Njihov rad otežava prisustvo neeksplodirane municije na nekadašnjem vojnom poligonu.
Zbog visokog rizika od požara pojačane mere uvedene su i u širem području Atine, gde šume nadgledaju dronovi sa termalnim kamerama, dok su cisterne sa vodom raspoređene u blizini kampova.
Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da Evropu očekuju novi smrtonosni toplotni talasi i navela da je tokom vrelog talasa krajem juna zabeleženo gotovo 10.000 smrtnih slučajeva više od uobičajenog. Organizacija je pozvala vlade da ekstremne vrućine tretiraju kao zdravstvenu, a ne samo meteorološku opasnost.
Kurir.rs/Beta