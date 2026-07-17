Vatrogasci uz pomoć helikoptera pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, dok je evakuisano više stotina ljudi.
KATASTROFA
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Više od 50 kuća uništeno je u požaru koji je u petak izbio u blizini grada Dramena na jugu Norveške, dok su se vatrogasci borili da obuzdaju vatrenu stihiju koju je dodatno raspirivao jak vetar, saopštile su spasilačke službe.
Gust crni dim prekrio je područje koje se nalazi oko 50 kilometara zapadno od Osla. Požar je zahvatio naselje sa nizom spojenih kuća, ali za sada nema izveštaja o poginulima ili nestalim osobama.
Jak vetar otežao gašenje požara
Najmanje 60 vatrogasaca učestvovalo je u gašenju požara, dok su dodatne ekipe upućene iz okolnih regiona. U akciju su uključeni i helikopteri koji iz vazduha izbacuju vodu kako bi pomogli u obuzdavanju vatrene stihije.
(Kurir.rs/Reuters)
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