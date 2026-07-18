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Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 22 su ranjena u izraelskom vazdušnom napadu na sahranu u centralnom delu Pojasa Gaze, dok je u drugim napadima širom palestinske enklave stradalo još pet osoba, saopštili su lokalni zvaničnici.

Izraelska vojska saopštila je da je gađala „terorističku ćeliju“ palestinske militantne grupe Islamski džihad i dodala da je upoznata sa navodima da su u napadu možda stradali i civili.

Sahrana pogođena tokom ispraćaja žrtve prethodnog napada

Bolnica Al Avda u izbegličkom kampu Nuseirat potvrdila je broj žrtava i navela da su ljudi pogođeni dok su prisustvovali sahrani Palestinca koji je ranije tog dana poginuo u drugom izraelskom napadu. U tom prethodnom napadu stradale su dve osobe, a izraelska vojska je saopštila da je meta bio pripadnik Hamasa, bez iznošenja dodatnih detalja.

Prema navodima lokalnih zdravstvenih zvaničnika, izraelska vatra je u petak odnela još tri života, uključujući dve žene, u severnom delu Gaze, Gazi i Kan Junisu.

Palestinski Hamas osudio je napad na sahranu i nazvao ga „gnusnim zločinom“.

Izrael i Hamas postigli su sporazum o prekidu vatre u oktobru s ciljem da se zaustavi rat koji je trajao dve godine.

Iako su najžešće borbe utihnule, od stupanja primirja na snagu u Gazi je poginulo najmanje 1.123 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja u toj palestinskoj enklavi.

To ministarstvo, koje deluje u okviru administracije predvođene Hamasom, vodi detaljnu evidenciju o žrtvama koju Ujedinjene nacije i nezavisni stručnjaci uglavnom smatraju pouzdanom. Ministarstvo ne pravi razliku između poginulih civila i boraca, ali navodi da većinu stradalih čine žene i deca.

Militantne grupe su u međuvremenu izvele više napada na izraelske vojnike, a Izrael tvrdi da su njegovi udari odgovor na te i druge oblike kršenja primirja. Od početka prekida vatre poginulo je pet izraelskih vojnika.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Poslednjih nedelja Izrael je pojačao vazdušne udare u Gazi, gađajući ljude u automobilima, šatorima, zgradama i na ulicama. Izraelske vlasti tvrde da su mete pripadnici Hamasa i drugih militantnih grupa, ali su u napadima stradali i civili.

Prema podacima nezavisne organizacije Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Izrael je tokom juna izveo 40 napada usmerenih na militante, što je najveći mesečni broj od početka primirja.