KRVAVI NAPAD TOKOM SAHRANE! Dron pogodio okupljene, najmanje SEDAM poginulih! Ispraćali su mrtve, a onda je usledio MASAKR
Najmanje sedam ljudi je poginulo, a 22 su ranjena u izraelskom vazdušnom napadu na sahranu u centralnom delu Pojasa Gaze, dok je u drugim napadima širom palestinske enklave stradalo još pet osoba, saopštili su lokalni zvaničnici.
Izraelska vojska saopštila je da je gađala „terorističku ćeliju“ palestinske militantne grupe Islamski džihad i dodala da je upoznata sa navodima da su u napadu možda stradali i civili.
Sahrana pogođena tokom ispraćaja žrtve prethodnog napada
Bolnica Al Avda u izbegličkom kampu Nuseirat potvrdila je broj žrtava i navela da su ljudi pogođeni dok su prisustvovali sahrani Palestinca koji je ranije tog dana poginuo u drugom izraelskom napadu. U tom prethodnom napadu stradale su dve osobe, a izraelska vojska je saopštila da je meta bio pripadnik Hamasa, bez iznošenja dodatnih detalja.
Prema navodima lokalnih zdravstvenih zvaničnika, izraelska vatra je u petak odnela još tri života, uključujući dve žene, u severnom delu Gaze, Gazi i Kan Junisu.
Palestinski Hamas osudio je napad na sahranu i nazvao ga „gnusnim zločinom“.
Izrael i Hamas postigli su sporazum o prekidu vatre u oktobru s ciljem da se zaustavi rat koji je trajao dve godine.
Iako su najžešće borbe utihnule, od stupanja primirja na snagu u Gazi je poginulo najmanje 1.123 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja u toj palestinskoj enklavi.
To ministarstvo, koje deluje u okviru administracije predvođene Hamasom, vodi detaljnu evidenciju o žrtvama koju Ujedinjene nacije i nezavisni stručnjaci uglavnom smatraju pouzdanom. Ministarstvo ne pravi razliku između poginulih civila i boraca, ali navodi da većinu stradalih čine žene i deca.
Militantne grupe su u međuvremenu izvele više napada na izraelske vojnike, a Izrael tvrdi da su njegovi udari odgovor na te i druge oblike kršenja primirja. Od početka prekida vatre poginulo je pet izraelskih vojnika.
Poslednjih nedelja Izrael je pojačao vazdušne udare u Gazi, gađajući ljude u automobilima, šatorima, zgradama i na ulicama. Izraelske vlasti tvrde da su mete pripadnici Hamasa i drugih militantnih grupa, ali su u napadima stradali i civili.
Prema podacima nezavisne organizacije Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Izrael je tokom juna izveo 40 napada usmerenih na militante, što je najveći mesečni broj od početka primirja.
Rat je počeo nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. U izraelskoj vojnoj ofanzivi koja je usledila u Gazi je, prema podacima tamošnjeg Ministarstva zdravlja, poginulo više od 73.264 Palestinca, uključujući i one koji su stradali nakon stupanja prekida vatre na snagu.
(Kurir.rs/AP/A.V.)