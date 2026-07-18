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Tramp ponovo optužio vandale za oštećenje bazena kod Linkolnovog memorijala, uprkos sve većem broju dokaza da su problemi nastali tokom obnove

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je u petak optužio navodne vandale za oštećenje reflektujućeg bazena ispred Linkolnovog memorijala, uprkos sve većem broju dokaza koji ukazuju da su problemi nastali zbog grešaka tokom obnove sprovedene za vreme njegove administracije.

Nakon obraćanja javnosti u kojem je govorio o „izbornom integritetu“, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social ponovo izneo nepotkrepljene tvrdnje o vandalizmu.

„Reflektujući bazen, koji su teško oštetili poremećeni vandali, ispražnjen je dok se popravlja ogromna pukotina. Izdržali smo do sjajnog vikenda povodom Dana nezavisnosti. Kakve bi životinje uradile tako nešto? Tražimo materijal otporan na vandale, ali to nikada nije trebalo da bude potrebno“, napisao je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp gleda UFC u Majamiju Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Dodao je i da se nada da će „ološ na sudu biti procesuiran u najvećoj mogućoj meri“.

Dokazi ukazuju na probleme tokom obnove

Reflektujući bazen je ove nedelje potpuno ispražnjen kako bi se otklonili problemi na projektu obnove vrednom 14 miliona dolara. Radovi su bili odloženi do završetka proslave Dana nezavisnosti 4. jula.

Međutim, nakon što je bazen potpuno ispražnjen radi procene štete, nije pronađena ogromna pukotina za koju je Tramp više puta tvrdio da su je izazvali vandali.

Predsednik je prethodnih nedelja tvrdio da je pukotina duga 250 stopa, zatim 300 stopa, da bi kasnije na Truth Socialu napisao da je zapravo duga 300 jardi, odnosno oko 274 metra.

Umesto toga, na dnu ispražnjenog bazena, za koji je Tramp insistirao da bude ofarban u nijansu koju je nazvao „plava američke zastave“, a koji je kasnije postao jarko zelen zbog cvetanja algi, uočeno je ljuštenje boje na više mesta.

Iako Tramp uporno govori o vandalima koji su navodno uništili bazen dug oko 610 metara, do sada je optužena samo jedna osoba – bivši olimpijac Dejvid Hern. On se izjasnio da nije kriv i tvrdi da je samo dodirivao materijal koji se već ljuštio.

Njegov advokat optužio je Trampovu administraciju da pokušava da njegovog klijenta iskoristi kao žrtvenog jarca za neuspešno izvedenu obnovu.

Novinari lista Washington Post identifikovali su sedam mesta na kojima se zaštitna obloga delimično ili potpuno odlepila. Na osnovu satelitskih snimaka, fotografija i video-zapisa zaključili su da su se sva oštećenja pojavila na spojevima premaza koji je nanošen u različitim fazama.

Četiri stručnjaka za hidroizolacione materijale, koje je konsultovao Washington Post, ocenila su da nalazi „snažno ukazuju na greške tokom procesa nanošenja premaza“.

Nakon što je list svoje nalaze predstavio Beloj kući, portparolka Tejlor Rodžers odbacila je te tvrdnje i poručila da „nije bilo propusta tokom prvobitne obnove bazena“, ponovivši navode o navodnim velikim oštećenjima.