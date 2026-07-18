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U gradu Izjumu, u Harkovskoj oblasti, u petak po podne povređeno je sedam osoba, među kojima troje dece, u ruskom napadu navođenom avionskom bombom.

To je na Fejsbuku saopštio načelnik Harkovske regionalne vojne administracije Oleh Sinjehubov, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, osmogodišnji dečak zadobio je povrede usled eksplozije, dok je šesnaestogodišnja devojčica povređena komadima stakla. Oboje su hospitalizovani.

Lekari su kod trinaestogodišnje devojčice dijagnostikovali akutnu stresnu reakciju.

Među povređenima i troje odraslih

Muškarac star 40 godina, mladić od 21 godine i žena stara 50 godina takođe su zadobili povrede usled eksplozije. I oni su hospitalizovani“, naveo je Sinjehubov.

Ruski napad balističkim raketama na Kijev Foto: GENYA SAVILOV / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

Još jedna žena, stara 66 godina, koja je pretrpela akutnu stresnu reakciju, nalazi se pod nadzorom lekara.

Kako prenosi Ukrinform, ruske snage su 17. jula dva puta gađale Izjum. Ruska vojska je u petak ujutru napala grad sa dve municije tipa „Banderolj“.

Udari su zabeleženi u području nekadašnjeg Izjumskog optičko-mehaničkog zavoda i železničke pijace. Prijavljena je šteta na pomoćnim objektima i skladištima, dok su na obližnjim zgradama popucala stakla.

Ranije je bilo saopšteno da su u drugom napadu na Izjum povređene tri osobe.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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