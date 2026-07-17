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SAD gađale mostove u Iranu, Teheran uzvratio napadom na elektranu i postrojenje za desalinizaciju u Kuvajtu, dok dve strane nastavljaju da šire spisak meta i povećavaju rizik od dalje eskalacije sukoba.

Na moru, gde je obnovljeni sukob ponovo poremetio isporuke energenata iz Persijskog zaliva, američki marinci ukrcali su se na tanker u blizini Ormuskog moreuza. Istovremeno, naoružani napadači zaplenili su drugi brod kod obale Jemena, što je izazvalo novu zabrinutost za bezbednost drugog ključnog pomorskog prolaza za transport nafte, na ulazu u Crveno more.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Vašington i Teheran od prošle sedmice testiraju granice eskalacije nakon što je propao sporazum o prekidu vatre, čime je ponovo otvorena mogućnost izbijanja rata punog obima.

Posle izveštaja o novoj eskalaciji, cena nafte Brent porasla je za tri odsto i na putu je da zabeleži treći uzastopni nedeljni rast. Istovremeno su pale svetske berze, dok je Volstrit otvorio trgovanje u značajnom minusu, pre nego što se tržište delimično stabilizovalo.

Tramp preti novim udarima, Iran upozorava na „punu ofanzivu“

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je sveobuhvatnim vazdušnim napadima na iransku infrastrukturu i nije isključio mogućnost kopnene operacije na iranskoj obali ili ostrvima. Američki zvaničnici navode da su napadi na jug Irana delom osmišljeni kako bi Tramp imao više vojnih opcija.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Takvi potezi mogli bi da izazovu odgovor Irana kroz napade na ključnu infrastrukturu susednih arapskih država ili dodatne akcije njegovih saveznika Huta u Jemenu protiv brodova u Crvenom moru.

Savetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai upozorio je u petak SAD da ne nastavljaju eskalaciju niti pokušavaju da zauzmu iransku teritoriju.

„Ako se američki napadi nastave još nekoliko dana, preći ćemo u fazu pune ofanzivne operacije“, rekao je bivši komandant Revolucionarne garde za državnu televiziju.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je zabrinutost zbog eskalacije, posebno zbog „napada na civilnu infrastrukturu u Iranu i širom regiona“, saopštio je njegov portparol.

Mostovi pogođeni na jugu Irana, Kuvajt prijavio napad na elektranu

Američka Centralna komanda (CENTCOM) prvi put je u više od nedelju dana među pogođenim ciljevima navela i „vojnu logističku infrastrukturu“.

Iranski državni mediji objavili su da je na jugu zemlje pogođeno najmanje pet mostova. Sedam osoba je, prema tim navodima, poginulo u napadu na mostove u luci Bandar Hamir, gde je pogođena i železnička stanica. Prijavljen je i napad na aerodrom u gradu Iranšahr, u provinciji koja se graniči sa Pakistanom.

Video-snimci koje je verifikovao Rojters prikazuju ruševine, polomljene ograde, oštećeno vozilo i požar na srušenom mostu u Bandar Hamiru.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su troje meštana poginuli dok su prelazili most u Bandar Hamiru i poručio da Iran neće dozvoliti da njihova krv „ostane neosvećena“.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi druge izveštaje, uključujući tvrdnje da je u Bandar Abasu poginula jedna žena, dok je njeno dete ranjeno.

Iran je potom objavio da je gađao zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze, uključujući Bahrein, Katar i Kuvajt.

Kuvajtske vlasti saopštile su da je u iranskom napadu pogođeno jedno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode, što je izazvalo požar, materijalnu štetu i prekid rada velikog broja proizvodnih jedinica.

Vatrogasci su ugasili požar, dok tehničke ekipe procenjuju štetu i rade na što skorijem obnavljanju proizvodnje električne energije, saopštilo je Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora Kuvajta.

Bogate zalivske države u velikoj meri zavise od ovakvih postrojenja, koja istovremeno proizvode električnu energiju i pretvaraju morsku vodu u pijaću.

Borba za Ormuski moreuz i nova opasnost u Crvenom moru

Iran je saopštio da je gađao američke baze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, kao i američku radarsku stanicu u Omanu. Eksplozije su se čule u glavnom gradu Katara Dohi, gde je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je jedno dete ranjeno od gelera.

Privremeni sporazum kojim je prošlog meseca okončan rat propao je 7. jula, kada je Iran napao brodove u Ormuskom moreuzu, nakon čega su SAD odgovorile vazdušnim udarima. Iran je potom objavio zatvaranje Ormuskog moreuza, dok je Vašington ponovo uveo blokadu iranskih luka.

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U najnovijoj akciji na moru američka vojska saopštila je da se ukrcala na jedan tanker radi sprovođenja blokade, objavivši fotografije marinaca koji se iz helikoptera spuštaju na palubu broda, gde je jedan od njih pozirao ispred iranske zastave.

Istovremeno su naoružani napadači zauzeli mali hemijski tanker u Adenskom zalivu, kod obale Jemena.