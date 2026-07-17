UDAR NA AMERIČKU BAZU U IRAKU! Nebo iznad severnog Iraka obasjao plamen! Na društvenim mrežama kruže dramatične slike eksplozija kod Al Harira! (FOTO)
Američka vojna baza Al Harir, koja se nalazi u severnom Iraku, navodno je pogođena u novom napadu, prenose pojedini bliskoistočni izvori.
Na društvenim mrežama objavljena je slika na kojoj se vidi požar u području za koje se tvrdi da je baza Al Harir, u blizini Erbila, u iračkom Kurdistanu.
Informaciju je, između ostalih, objavio nalog Middle East Spectator na Telegramu, uz tvrdnju da je baza „direktno pogođena“.
Na slici se vidi plamen u daljini, ali iz dostupnog materijala nije moguće nezavisno potvrditi da se zaista radi o američkoj bazi Al Harir niti utvrditi razmere eventualne štete.
Za sada nema zvanične potvrde američke vojske, iračkih vlasti ili drugih nezavisnih izvora o navodnom napadu, niti su objavljeni podaci o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Vest se pojavljuje u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, nakon razmene udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napada na američke vojne objekte i infrastrukturu u regionu. Ukoliko stignu zvanične potvrde ili dodatni detalji, vest će biti ažurirana.
Pokrenut novi talas američkih napada na Iran
Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je u petak u 15 časova po istočnom američkom vremenu pokrenula novu seriju udara na Iran, sedmu uzastopnu noć.
Kako se navodi u saopštenju, operacija ima za cilj nastavak uništavanja iranskih vojnih kapaciteta, po naređenju vrhovnog komandanta američkih snaga, predsednika Donalda Trampa.
„Centralna komanda SAD pokrenula je seriju udara na Iran kako bi nastavila degradaciju iranskih vojnih sposobnosti“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.
(Kurir.rs/A.V.)