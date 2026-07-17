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Američka vojna baza Al Harir, koja se nalazi u severnom Iraku, navodno je pogođena u novom napadu, prenose pojedini bliskoistočni izvori.

Na društvenim mrežama objavljena je slika na kojoj se vidi požar u području za koje se tvrdi da je baza Al Harir, u blizini Erbila, u iračkom Kurdistanu.

Informaciju je, između ostalih, objavio nalog Middle East Spectator na Telegramu, uz tvrdnju da je baza „direktno pogođena“.

Na slici se vidi plamen u daljini, ali iz dostupnog materijala nije moguće nezavisno potvrditi da se zaista radi o američkoj bazi Al Harir niti utvrditi razmere eventualne štete.

Za sada nema zvanične potvrde američke vojske, iračkih vlasti ili drugih nezavisnih izvora o navodnom napadu, niti su objavljeni podaci o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Vest se pojavljuje u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, nakon razmene udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napada na američke vojne objekte i infrastrukturu u regionu. Ukoliko stignu zvanične potvrde ili dodatni detalji, vest će biti ažurirana.

Pokrenut novi talas američkih napada na Iran

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je u petak u 15 časova po istočnom američkom vremenu pokrenula novu seriju udara na Iran, sedmu uzastopnu noć.

Kako se navodi u saopštenju, operacija ima za cilj nastavak uništavanja iranskih vojnih kapaciteta, po naređenju vrhovnog komandanta američkih snaga, predsednika Donalda Trampa.