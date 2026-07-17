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Dečak (12) poginuo je nakon što ga je pred očima ujaka napao krokodil dok su prali ruke u reci, u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš.

Tragedija se dogodila oko 18 časova u četvrtak, 16. jula, u mestu Baundi, dok su nemoćni meštani sa obale posmatrali jeziv prizor.

Dvanaestogodišnji dečak, identifikovan samo kao Sunil, proveo je popodne pomažući ujaku u sadnji pirinča na obližnjem polju.

Na putu kući u selo Tikuri zaustavili su se na obali reke Gagara kako bi oprali ruke i skinuli blato posle rada.

1/3 Vidi galeriju Krokodil uhvaćen na omiljenom letovalištu u Španiji Foto: Guardia civil

Meštani pokušali da oteraju krokodila

Dok su stajali pored vode, iz reke je iznenada izronio krokodil, zgrabio Sunila za nogu i odvukao ga u dubinu.

Dečak je očajnički pokušavao da se oslobodi, dok je njegov ujak Vidžaj Radž Sing dozivao pomoć. Njegove krike čuli su obližnji poljoprivrednici i meštani, koji su odmah dotrčali do reke.

U pokušaju da nateraju krokodila da pusti dečaka, gađali su ga ciglama, kamenjem i štapovima. Međutim, njihove napore nadjačala je snažna životinja, koja je odvukla Sunila u dublju vodu i nestala.

Meštani su potom organizovali potragu, koristeći duge bambusove motke kako bi pretražili mutnu reku. Telo dečaka pronađeno je oko 22 časa.

Vlasti su saopštile da je Sunil zadobio katastrofalne povrede desne noge i stomaka.

Dečak je pre nekoliko godina ostao bez oba roditelja, a iza njega su ostali brat i dve sestre.

Vlasti savezne države najavile su da će porodici isplatiti odštetu od 400.000 indijskih rupija.