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Padobranac je poginuo danas popodne u blizini mesta Šentvid pri Stični u Sloveniji, nakon što je zbog problema sa padobranom velikom brzinom pao na tlo, saopštila je slovenačka Uprava za zaštitu i spasavanje.

Prema navodima Radio-televizije Slovenije, nesreća se dogodila oko 15.30 časova u okolini Ivančne Gorice, tokom sportsko-rekreativne padobranske aktivnosti.

Nesreća se dogodila oko 15.30 časova u blizini Ivančne Gorice tokom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti - navodi se u saopštenju.

Spasioci pokušali da ga reanimiraju

Kako se dodaje, padobranac je iskočio iz aviona, ali je tokom spuštanja došlo do problema sa padobranom, usled čega je izgubio kontrolu i zadobio teške povrede prilikom udara o zemlju.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci, ekipa hitne pomoći i policija. Spasioci su pokušali da reanimiraju povređenog, ali su mogli samo da konstatuju smrt.

Nadležne službe obavile su uviđaj, a pokrenuta je istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.

(Kurir.rs/slovenskenovice.delo.si)

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