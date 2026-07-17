TRAGEDIJA U SLOVENIJI Padobran otkazao u letu, muškarac velikom brzinom udario o zemlju i poginuo
Padobranac je poginuo danas popodne u blizini mesta Šentvid pri Stični u Sloveniji, nakon što je zbog problema sa padobranom velikom brzinom pao na tlo, saopštila je slovenačka Uprava za zaštitu i spasavanje.
Prema navodima Radio-televizije Slovenije, nesreća se dogodila oko 15.30 časova u okolini Ivančne Gorice, tokom sportsko-rekreativne padobranske aktivnosti.
Nesreća se dogodila oko 15.30 časova u blizini Ivančne Gorice tokom sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti - navodi se u saopštenju.
Spasioci pokušali da ga reanimiraju
Kako se dodaje, padobranac je iskočio iz aviona, ali je tokom spuštanja došlo do problema sa padobranom, usled čega je izgubio kontrolu i zadobio teške povrede prilikom udara o zemlju.
Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci, ekipa hitne pomoći i policija. Spasioci su pokušali da reanimiraju povređenog, ali su mogli samo da konstatuju smrt.
Nadležne službe obavile su uviđaj, a pokrenuta je istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.
(Kurir.rs/slovenskenovice.delo.si)