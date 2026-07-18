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Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 18. jula veliki napad dronovima na Moskovsku oblast, pri čemu je, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođena infrastruktura istočno od glavnog grada.

1/12 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast Foto: screenshot X

Fotografije i video-snimci koje su na društvenim mrežama objavili lokalni meštani navodno prikazuju gust crni dim koji se uzdiže iznad naftnog skladišta u gradu Noginsku, koji se nalazi oko 50 kilometara istočno od Kremlja.

Kasnije tokom jutra veliki požar izbio je i u distributivnom centru ruskog velikog internet trgovca "Wildberries", južno od Noginska, u gradu Elektrostalj. Za sada nije poznat obim pričinjene štete.

"Wildberries" je najveći ruski internetski trgovac (e-trgovina), svojevrsni ruski ekvivalent "Amazona". Osnovala ga je 2004. preduzetnica Tatjana Kim (rođena Bakalčuk), a danas posluje u Rusiji i još nekoliko zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

Kompanija prodaje odeću, elektroniku, stvari za domaćinstvo, kozmetiku i milione drugih proizvoda i ima veliku mrežu skladišta i distribucionih centara.

Moskva tvrdi da je oborila desetine dronova

Usred navodnog napada na region ruske prestonice, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je prema Moskovskoj oblasti lansirano više od 370 ukrajinskih dronova, od kojih su 64 oborena prilikom približavanja glavnom gradu.

Na snimcima se vidi da su veliki stubovi dima bili vidljivi i iz samog grada Moskve. "Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode niti tvrdnje ruskih zvaničnika, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Drugi napad iste noći na objekte kompanije "Wildberries"

Napad na distributivni centar kompanije "Wildberries" je drugi udar tokom iste noći usmeren na objekte ovog velikog ruskog internet trgovca. U sličnom napadu ranije tokom noći pogođen je distributivni centar u gradu Kotovsku, u Tambovskoj oblasti.

Najnoviji udar na naftnu infrastrukturu u regionu Moskve dogodio se tačno mesec dana nakon što su ukrajinske snage izvele do tada najveći napad dronovima na rusku prestonicu, kada je 18. juna pogođena Moskovska rafinerija nafte.

Nastavljeni udari na rusku energetsku infrastrukturu

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala kampanju dalekometnih udara na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije, pri čemu dronovi sve češće pogađaju Moskvu i druge regione udaljene stotinama kilometara od ukrajinske granice.

Kao odgovor, Rusija je ojačala protivvazdušnu odbranu prestonice, rasporedivši nove sisteme PVO "Pancir-SMD-E" na krovovima civilnih zgrada u Moskvi.

Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi, jer obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Ukrajina poslednjih meseci sprovodi sve uspešniju kampanju dubokih udara na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima i u pojedinim slučajevima, potpuno obustavljajući njihov rad na neodređeno vreme.

Agencija Rojters je 24. juna izvestila da Moskovska rafinerija nafte, nakon velike štete nastale u prethodnim ukrajinskim napadima dronovima, najverovatnije neće nastaviti proizvodnju tokom ove godine.

Napadi na rusku naftnu infrastrukturu dodatno su povećali pritisak na Kremlj produbljujući domaću krizu u snabdevanju gorivom, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje širom Rusije.