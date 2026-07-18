Da li je ovo uzrok tragedije?

Da li je ovo uzrok tragedije?

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Stanovnici Pireja u Grčkoj i dalje su u šoku nakon što su mladi par - advokat Jazon (28) i njegova četiri godine mlađa devojka, pripravnica u advokatskoj kancelariji - pronađeni mrtvi u parkiranom automobilu, koji se nalazio u garaži u okviru porodične kuće.

Komšije su čule vriske roditelja nastradalih i pretpostavili da se dogodilo nešto strašno.

- Znali smo da nešto nije u redu. Njena majka je vrištala i ponavljala: "Izgubila sam svoju devojčicu!". Šta ta žena uopšte može da kaže… To je velika tragedija - ispričala je za grčku televiziju ERT jedna stanovnica Pireja.

Komšija, koji je kasno uveče video Jazonove roditelje, rekao je da sumnja da je do tragedije došlo zbog izduvnih gasova.

Jazona i njegovu devojku pronašao je otac mladog advokata, koji se zabrinuo zato što mu se sin nije javljao na telefon. Prema prvim procenama sudskog lekara, na telima nisu pronađene povrede.

Ubili ih izduvni gasovi?

Prema istim informacijama, automobil u kojem su pronađeni navodno je bio uključen, kao i klima-uređaj u njemu, dok je garaža bila zatvorena. Zbog toga istražitelji proveravaju mogućnost da su izduvni gasovi iz motora ušli u unutrašnjost vozila preko sistema za klimatizaciju, zbog čega su njih dvoje izgubili svest.

Na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći EKAB-a, koja je mogla samo da konstatuje smrt mladog para.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije, dok grčka policija nastavlja preliminarnu istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti tragedije.

Prema dostupnim informacijama, 28-godišnji Jazon bio je član Advokatske komore Atine. Istovremeno je bio aktivan i u sportu - igrao je za fudbalski klub advokata "Drakon", gde su ga kolege opisivale kao omiljenog zbog karaktera i timskog duha.