Slušaj vest

SADsu okončale sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštio je CENTCOM, dok je iranska vojska u subotu objavila da je pogodila vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu kao odgovor na američke napade na svoju teritoriju, prenela je državna televizija.

Iranske snage navele su da su gađale vojni kamp Al-Adiri i bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu, objavila je državna televizija na Telegramu.

Američka vojska sprovela je sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštila je u petak Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM), dodajući da su mete bile vojna logistička infrastruktura i druge lokacije.

- Više od 50.000 američkih vojnika raspoređeno je širom Bliskog istoka i ostaju budni, spremni za borbena dejstva i u punoj pripravnosti - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlanetaAMERIKA UDARILA NA IRANSKU INFRASTRUKTURU! Opasna eskalacija sukoba! Teheran odmah odgovorio, Zaliv na ivici eksplozije
Iran.jpg
PlanetaIRAN OBJAVIO CRNU LISTU! Ovi Trampovi objekti od sada su legitimne mete! Spisak postoji
x EPA Graeme Sloan Pool copy.jpg
PlanetaIRAN PRVI PUT NAPAO SIRIJU Pogođena američka baza? Širi se rat na Bliskom istoku!
Sirija Damask
PlanetaIRAN POKUŠAVA DA AMERIČKOG SAVEZNIKA OSTAVI BEZ PIJAĆE VODE? Pogođeno jedno od postrojenja za desalinizaciju, Kuvajt odatle obezbeđuje 90 odsto potreba (VIDEO)
Eksplozija.jpg