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NASTAVLJA SE RAT AMERIKE I IRANA

NASTAVLJA SE RAT AMERIKE I IRANA

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SADsu okončale sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštio je CENTCOM, dok je iranska vojska u subotu objavila da je pogodila vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu kao odgovor na američke napade na svoju teritoriju, prenela je državna televizija.

Iranske snage navele su da su gađale vojni kamp Al-Adiri i bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovnu bazu Al-Azrak u istočnom Jordanu, objavila je državna televizija na Telegramu.

Američka vojska sprovela je sedmu uzastopnu noć napada na Iran, saopštila je u petak Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM), dodajući da su mete bile vojna logistička infrastruktura i druge lokacije.

- Više od 50.000 američkih vojnika raspoređeno je širom Bliskog istoka i ostaju budni, spremni za borbena dejstva i u punoj pripravnosti - navodi se u saopštenju.