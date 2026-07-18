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Zakon, koji je u petak usvojio gornji dom parlamenta, omogućava japanskoj carskoj porodici da razmotri dalje muške rođake starije od 15 godina, kao i da žene zadrže svoj carski status nakon udaje za osobu van carske porodice.

Međutim, zakon ne menja odredbu kojom se ženama zabranjuje stupanje na presto, uprkos širokoj podršci javnosti izboru carice na presto. To znači da princeza Aiko, jedino dete sadašnjeg cara, i dalje nema pravo da nasledi presto.

Princ Hisahito Foto: HOGP/Imperial Household Agency of Jap

Predlog zakona usvojio je i donji dom parlamenta prošle nedelje, a sada će proći kroz poslednje pravne procedure pre nego što izmene stupe na snagu.

Japanima najstariju neprekinutu naslednu monarhiju u svetu, sa lozom za koju se veruje da traje duže od 2.600 godina. Trenutno je prvi u naslednom redu za presto 60-godišnji Fumihito, mlađi brat cara.

Princeza Aiko Foto: FRANCK ROBICHON/POOL/EPA POOL

Fumihitov sin, 19-godišnji princ Hisahito, nalazi se na drugom mestu u naslednom redu. Treći u naslednom redu, ujedno i poslednji kandidat koji trenutno ispunjava uslove za presto, jeste carev 90-godišnji stric.

Bez izmena zakona, nasledna linija bi se završila ukoliko princ Hisahito ne dobije muško dete. Međutim, prema novom zakonu, muški potomci 11 bivših carskih grana mogli bi ponovo da budu uključeni u carsku porodicu.

Hisahito Foto: 稲熊成之/Japan Pool via Kyodo News

Te grane su uklonjene posle Drugog svetskog rata.

Ženske članice carske porodice takođe će moći da zadrže svoj carski status ukoliko se udaju za obične građane. Ranije su morale da se odreknu titule i napuste carsku porodicu - što je 2021. godine učinila princeza Mako kada se udala za svog izabranika sa fakulteta.

princeza Mako Foto: EPA

Ova promena omogućava postojanje veće carske porodice koja će moći da nastavi obavljanje zvaničnih dužnosti, poput prisustvovanja ceremonijama na dvoru i pojavljivanja u javnosti. Međutim, potomci ženskih članova porodice koji potiču iz brakova sa običnim građanima i dalje neće moći da naslede presto.

Ovaj zakon, prvi amandman na osnovni tekst Zakona o carskoj porodici od 1949. godine, predstavlja najveću reformu japanskog carskog sistema u poslednjih nekoliko decenija.

Princ Hisahito Foto: Japan Pool via Kyodo News

Dugo postoji zabrinutost javnosti zbog nedostatka muških naslednika u carskoj porodici, kao i rasprava o tome da li bi ženama trebalo da se dozvoli da preuzmu presto.

Premijerka Sanae Takaiči i drugi konzervativni politički lideri podržali su pravilo nasledstva isključivo po muškoj liniji, tvrdeći da je ono važno za legitimitet carske institucije. Ipak, istraživanja javnog mnjenja pokazuju veliku podršku građana ženskom monarhu, tj. carici.

1/20 Vidi galeriju Japanska carska porodica Foto: Franck Robichon/EPA Pool, Kazuhiro Nogi/Pool AFP, HOGP/Imperial Household Agency of Jap

U anketi koju je u junu sprovelo japansko izdanje "Mainichi Shimbun", a u kojoj je učestvovalo više od 2.000 ljudi, preko 70 odsto ispitanika izjavilo je da podržava mogućnost da Japan dobije caricu.