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Devojčica po imenu Alisa bila je na porodičnom odmoru u primorskom gradu Sestri Levante u Italijikada se dogodila tragedija. Sa majkom je doputovala iz Milana na odmor pored mora.

Njih dve boravile su u ovom turističkom mestu, u kojem već nekoliko godina zaredom provode odmor. Stravičan incident dogodio se u zatvorenom bazenu, gde je voda hladnija nego u moru. Iako je bazen bio plitak, Alisina kosa se zaglavila u odvodu.

Italija Foto: monticello/Shutterstock

Snaga usisavanja povukla je devojčicu pod vodu, gde je ostala zarobljena. Prisutni gosti očajnički su pokušavali da je izvuku, ali nisu uspevali da oslobode njenu kosu iz odvoda.

Hitna pomoć je odmah stigla na lice mesta, a lekari su pokušali da je reanimiraju. Helikopterom je prevezena u bolnicu u obližnjoj Đenovi, gde je smeštena na odeljenje intenzivne nege u kritičnom stanju. Nažalost, devojčica je u bolnici preminula.

Italija Foto: Fabio Lotti/Shutterstock

Policija istražuje slučaj i izašla je na mesto nesreće. Istražitelji razmatraju mogućnost da kupanje u plitkim bazenima ubuduće bude dozvoljeno samo uz obavezno nošenje kapa za plivanje.

Alisa je peto dete koje je za tri meseca stradalo u bazenima u Italiji, dok stručnjaci upozoravaju na opasnost od "smrtonosnih" odvoda. Italijanski ministar civilne zaštite Nelo Musumeči izjavio je da je "potrebna stroga disciplina, ali i veći oprez kako deca nikada ne bi ostajala sama u vodi."

Italija Foto: Nza/Shutterstock

- Predlog zakona vlade Meloni, usmeren ka ovom cilju, biće usvojen u nadležnom odboru u roku od mesec dana, a učinićemo sve da njegovo razmatranje bude hitno sprovedeno - rekao je on.

U aprilu je sedmogodišnji Gabrijele Petruči slavio rođendan kada je pronađen bez svesti u vodi.