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Snažan tornado pogodio je centralni deo Francuske nakon talasa ekstremnih vremenskih prilika izazvanih olujama i visokim temperaturama.

Na udaru nevremena našli su se i vozači na auto-putu A72, severno od Sen Etjena, gde su snažni udari vetra prevrtali teške teretne kamione.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje razornu snagu tornada i dramatične scene na putu, dok se vozila bore sa orkanskim vetrom.

Francuska je danima na udaru vreline i temperatura od 40 stepeni, a dotok vlažne vazdušne mase sa Atlantika doveo je do stvaranja snažnih oluja, čak i uz opasnost od tornada.