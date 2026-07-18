Nakon 40°C Francusku pogodio razoran tornado! Snažni vetrovi prevrtali su šlepere na auto-putu, a dramatični snimci preplavili su mreže
Planeta
TORNADO PREVRTAO KAMIONE NA AUTO-PUTU! Nakon 40 stepeni, Franucuskom tutnji snažno nevreme: Prizor je NEVEROVATAN, pogledajte snimke (VIDEO)
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Snažan tornado pogodio je centralni deo Francuske nakon talasa ekstremnih vremenskih prilika izazvanih olujama i visokim temperaturama.
Na udaru nevremena našli su se i vozači na auto-putu A72, severno od Sen Etjena, gde su snažni udari vetra prevrtali teške teretne kamione.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje razornu snagu tornada i dramatične scene na putu, dok se vozila bore sa orkanskim vetrom.
Francuska je danima na udaru vreline i temperatura od 40 stepeni, a dotok vlažne vazdušne mase sa Atlantika doveo je do stvaranja snažnih oluja, čak i uz opasnost od tornada.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
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