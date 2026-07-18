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Zvaničnici nisu objavili detalje o preminuloj osobi, uključujući identitet, starost ili okolnosti zaraze, preneo je AP.

Prema podacima gradskog zdravstvenog odeljenja, u epidemiji na području Gornjeg Ist Sajda obolelo je najmanje 67 ljudi, dok je više desetina hospitalizovano.

Istražitelji i dalje pokušavaju da utvrde izvor zaraze, a pažnja je usmerena na rashladne tornjeve na krovovima velikih zgrada, koji mogu da ispuštaju vodenu paru sa bakterijama koje izazivaju bolest.

Gradske vlasti saopštile su da su testovi otkrili prisustvo živih ili mrtvih bakterija legionele u rashladnim tornjevima u više od 75 objekata na Aper Ist Sajdu, uključujući muzeje, privatne škole i stambene zgrade.

Nije utvrđeno da li je neki od tih objekata direktno povezan sa epidemijom, ali je svim zgradama naloženo da očiste, isprazne i dezinfikuju rashladne tornjeve.

Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), navedeno je da je legionarska bolest oblik upale pluća koji može da se leči i da smrtnost iznosi oko 10 odsto obolelih.

Bolest izaziva bakterija legionela koja se razmnožava u toploj vodi i može da se širi putem sitnih kapljica kontaminirane vode iz rashladnih tornjeva, đakuzija i tuševa.

Ne prenosi se sa osobe na osobu.