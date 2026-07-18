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Muškarac (31) nalazio se na oko 50 metara od obale ostrva Bruni u Tasmanijikada ga je ajkula iznenada napala, nanevši mu tešku povredu ruke.

- Muškarac je ronio sa još dve osobe na dubini od osam metara i približno 50 metara od obale kod Koul Pointa, u zalivu Adventure Bay, kada ga je ugrizla ajkula za koju se veruje da je bila širokonosa sedmoškrga ajkula duga oko dva metra. Muškarac je uspeo da se vrati do obale, gde su mu pomogli drugi ronioci, koji su oko 9.10 časova pozvali hitnu pomoć - rekao je inspektor Daren Latam.

Širokonosa sedmoškrga ajkula Foto: wildestanimal/Shutterstock

Jedan zabrinuti svedok rekao je za televiziju ABC da je žrtva bila "strastveni ronilac" koji je sa grupom prijatelja krenuo u podvodni ribolov.

- Čovek koji je ugrizen upravo je ulovio ribu kopljem, a ajkula ga je napala dok je pokušavao da skine ribu sa koplja - rekao je svedok.

- Samo smo doručkovali i pričali o tome da odemo na kupanje u hladnoj vodi, a onda smo videli da je nekoga napala ajkula. U Tasmaniji ne čujemo često za napade ajkula, a posebno ne na Bruniju. Šansa da vas ajkula ugrize je veoma mala. Mislim, plivali smo celog života i uglavnom se zbog toga ne brinemo - ispričao je drugi svedok koji je sa porodicom bio na plaži.

Policija je kasnije potvrdila da nije bilo novih prijava o viđenju ogromne ajkule.

Širokonosa sedmoškrga ajkula Foto: PATRICK GEE / THE MERCURY / POOL/AAP POOL, wildestanimal/Shutterstock

- Iako se čini da je ovo izolovan incident, podsećamo sve koji planiraju da plivaju ili rone u ovom području da budu oprezni, da poštuju lokalne bezbednosne savete i da vode računa o svom okruženju - rekao je Latam.

Ovaj najnoviji napad dogodio se posle niza jezivih incidenata širom Australije. Prošlog meseca, tridesetpetogodišnja žena morala je da bude podvrgnuta amputaciji ruke nakon što ju je ajkula napala kod obale Sidneja.

Lea Stjuart (35) izvučena je iz mora u "lokvi krvi" nakon što su očevici čuli njen zastrašujući vrisak. Ovaj šokantan incident pokrenuo je bezbednosnu proveru na nekim od najpopularnijih plaža u zemlji.

U junu je jedan muškarac poginuo u napadu ajkule dok je pod vodom lovio ribu kod obale Zapadne Australije. Samo nekoliko nedelja ranije, tridesetdevetogodišnji ribar stradao je nakon napada ajkule na Velikom koralnom grebenu u Kvinslendu.