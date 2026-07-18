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Američki predsednik Donald Tramp oštro je kritikovao Kanadu zbog šumskih požara i dima koji je ove nedelje prekrio Sjedinjene Američke Države (SAD), zapretivši uvođenjem dodatnih carina na kanadski uvoz.

Kako prenosi Fajnenšel tajms, Tramp je izjavio da Kanada "ne održava kako treba svoje šume", te da je na SAD izvršena "nepotrebna invazija prljavog, zagađenog i nezdravog vazduha".

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je optužio Otavu za "namerni nemar" koji, kako tvrdi, SAD svake godine košta milijarde dolara.

Tramp je dodao da je cena tog zagađenja "neprocenjiva" i da bi je trebalo "dodati na carine koje Kanada trenutno plaća".

Tramp je rekao da će pozvati kanadskog premijera Marka Karnija kako bi "saznao šta nameravaju da učine povodom toga".

Portparol Marka Karnija nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Od požara koji gore na severu Kanade gusti oblaci dima nadvili su se nad Vašingtonom, zbog čega je izdato upozorenje na loš kvalitet vazduha.

Oblaci zagađenog vazduha kretali su se ove nedelje preko većeg dela američkog Srednjeg zapada i Istočne obale. Zdravstvena upozorenja izdata su i u Njujorku, Čikagu i Filadelfiji.

Pogođeni su i kanadski gradovi, uključujući Toronto.