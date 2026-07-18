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Dugogodišnji operater telepromptera američkog predsednika Donalda Trampa, Gabrijel Perez, pod istragom je zbog sumnje da je koristio insajderske informacije kako bi zaradio preko 100.000 dolara.

Izvori navode da je Perez koristio pristup predsedničkim govorima javnog izlaganja kako bi se kladio na to da li će Tramp izgovoriti određene reči ili teme. Među spornim govorima su obraćanje o stanju nacije u februaru, izlaganje u Davosu u januaru, kao i decembarsko obraćanje naciji.

Gabrijel Perez Foto: screenshot/ABC News

Operater telepromptera je osoba zadužena za upravljanje uređajem koji prikazuje tekst govorniku dok gleda direktno u publiku ili kameru.

Specijalizovana platforma "Kalši", na kojoj je Perez zarađivao, sama je uočila i prijavila sumnjive aktivnosti regulatornom telu.

Perez je tokom saslušanja priznao delo i trenutno pregovara o nagodbi koja podrazumeva vraćanje profita i zabranu daljeg klađenja. Federalno tužilaštvo na Menhetnu odbilo je da pokrene krivični postupak, preneo je Ej-Bi-Si njuz.

Gabrijel Perez Foto: screenshot/ABC News

Izvori navode da se Perez često povlačio iz opklada usred govora kada bi Tramp odlučio da odstupi od pripremljenog teksta i preskoči delove na koje se operater prethodno kladio.

Bela kuća je saopštila da Perez sarađuje sa istražiteljima, a u martu je interno upozorila osoblje na zabranu korišćenja nejavnih informacija u svrhu klađenja.