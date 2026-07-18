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Nakon napada na skladište firme koja se smatra ruskim pandanom američkom "Amazonu", gust crni dim je u potpunosti prekrio nebo.

Viralni video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju crno nebo i stravične razmere požara.

Ukrajinski dronovi su navodno ciljali drugi najveći logistički centar kompanije Vajldberiz, najveće ruske grupe za onlajn trgovinu, koji se nalazi u Moskovskoj oblasti.

Kompleks je zahvatila vatra, a video snimci prikazuju celu zgradu kako gori i ogromne stubove crnog dima koji se dižu iznad tog područja.

1/12 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast Foto: screenshot X

Na snimku nastalom iz putničkog aviona možda se i najbolje vide razmere požara.

Istovremeno, objavljeno je da su pogođena i naftna postrojenja, a slike iz tog područja prikazuju gust dim koji prekriva nebo.

Ruski mediji i korisnici društvenih mreža objavili su video snimke velikih požara, dok lokalne vlasti još uvek nisu saopštile puni obim štete.

Oglasio se Zelenski

Nekoliko sati kasnije, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se osvrnuo na napade u tvitu, tvrdeći da su ukrajinske snage uspešno pogodile strateške ciljeve duboko unutar ruske teritorije.

Rekao je da su "operacije dugog dometa bile efikasne u tri različita područja", napominjući da su uništena dva velika logistička centra u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, na udaljenosti od 500 i skoro 700 kilometara od linije fronta.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, ove objekte je Rusija koristila za snabdevanje komponentama koje podležu međunarodnim sankcijama i namenjene su za proizvodnju bespilotnih letelica, kao i navigacione opreme.

Zelenski je takođe govorio o napadu na naftni objekat, kao i o napadima na ciljeve u Azovskom moru, Crnom moru i okupiranom Krimu.