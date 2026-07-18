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Ukrajinski generalni tužilac Ruslan Kravčenko izjavio je juče da su istražitelji pronašli ključne dokaze u slučaju pokušaja atentata na ukrajinskog biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Kravčenko je rekao da su stručnjaci Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pronašli snimak sa nadzorne kamere koji su osumnjičeni navodno pokušali da unište.

Prema rečima generalnog tužioca, nadzorna kamera je unapred postavljena blizu mesta zločina kako bi se dobila potvrda da je izvršeno naručeno ubistvo. On je rekao da je pronađeni snimak jedan od ključnih dokaza u tekućoj istrazi.

Tri osobe, uključujući Jermolajeva, povređene su u eksploziji u Monaku 29. juna. Ukrajinske vlasti su saopštile da nastavljaju istragu kako bi utvrdile sve okolnosti slučaja i ulogu svih umešanih.

Ubistvo glavne osumnjičene za atentat na Jermolajeva

Vadim Jermolajev optužio je ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu (GUR) za organizovanje napada. U svojoj prvoj javnoj izjavi od eksplozije, Jermolajev je optužio sadašnje i bivše oficire GUR-a da stoje iza pokušaja atentata.

Francuski istražitelji identifikovali su ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku kao glavnu osumnjičenu za bombaški napad.

Optužena je za postavljanje eksplozivne naprave na javnom mestu sa kriminalnom namerom. Bomba je eksplodirala dok je Jermolajev izlazio iz zgrade sa svojom partnerkom i njihovim trinaestogodišnjim sinom.

Foto: Interpol

Samo nekoliko dana nakon napada, Berezovska je pronađena mrtva u predgrađu Kijeva. Ukrajinske vlasti su uhapsile dvojicu muškaraca osumnjičenih za njeno ubistvo: Vladislava Reuta, oficira GUR-a, i Oleksandra Žikoviča, bivšeg policajca.

Na sudskom ročištu u Kijevu prošle nedelje, Reut je okrivio Žikoviča za ubistvo Berezovske.

Tužioci kažu da su dvojica muškaraca pod pretnjom pištolja naterali Berezovsku da uđe u automobil. Zatim su je odvezli u šumu u blizini sela Juriv, oko šezdeset kilometara zapadno od Kijeva, i tamo je ubili.

Šira zavera ili odmetnuti agent?

Ukrajinski tužioci pokušavaju da prikažu slučaj kao delo odmetnutog obaveštajnog oficira. Tvrde da je Reut prikrio svoje kontakte sa Berezovskim i da je delovao bez znanja ili odobrenja vrha službe. Jermolajev je, međutim, odbacio takvo tumačenje.

"Prema dokazima koje sada imamo, zavera ide dalje od direktnih počinilaca i organizatora. Ona takođe uključuje aktivne oficire GUR-a povezane sa njima, kao i ljude bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu agencije", rekao je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Rekao je da je eksplozija bila dovoljno snažna da uništi čeličnu ogradu i kamene stepenice ispred njihove kuće. "Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj da se ubije ne samo ja, već i moja porodica", rekao je.

Rekao je da je njegova partnerka Ana pretrpela "katastrofalne i trajne povrede", a njihov sin je zadobio opekotine, prelome i druge teške povrede. "Još uvek sam na intenzivnoj nezi i tek počinjem dug proces oporavka", dodao je.

Nejasni motivi

Incident se dešava u politički osetljivom trenutku za ukrajisnkog predsednika Volodimira Zelenskog, koji se suočava sa kritikama zbog smene uvaženog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Motiv atentata ostaje nejasan. Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva, jednog od najbogatijih ljudi u zemlji čije bogatstvo Forbs procenjuje na 220 miliona dolara (191,9 miliona evra).

Kijev ga je optužio da je nastavio da trguje alkoholom na okupiranom Krimu i da plaća milione dolara poreza u ruski budžet.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Međutim, Jermolajev nije bio poznat po svojim proruskim stavovima niti se javno slagao sa Kremljem. Ukrajina je izvela brojne smrtonosne eksplozivne operacije protiv ruskih oficira i ukrajinskih zvaničnika pod kontrolom Rusije u Rusiji, ali napad ovih razmera na evropskom tlu bio bi bez presedana.

Druga teorija sugeriše vezu sa organizovanim kriminalom, prema kojoj su članovi GUR-a možda bili angažovani kao ubice.

Ukrajinske vlasti optužuju Jermolajevog odraslog sina, Artura, da je vodio kriminalnu organizaciju koja se bavila telefonskim prevarama velikih razmera u njegovom rodnom Dnjepru.