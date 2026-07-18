"Planine zovu i ja ću se vratiti"

"Planine zovu i ja ću se vratiti"

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Antonija Mihailesku (36) je poginula kada je zajedno sa trojicom drugih penjača pala sa 12 metara visine niz stenovitu liticu u planinama Bučedži.

Antonija je bila iskusna alpinistkinja koja je osvojila vrh Uhuru na Kilimandžaru, stigla do baznog kampa Mont Everesta i savladala zahtevne rute u Peruu.

Tridesetšestogodišnjakinja je bila vezana užetom sa trojicom muškaraca starosti između 26 i 51 godine, kao i kvalifikovanim instruktorom, tokom spuštanja rutom Albišoara Branej 11. jula.

Oko 15 časova grupa je prolazila kroz izloženi deo staze kada se tačka sidrišta za koju su svi bili pričvršćeni iznenada urušila. Antonija, koja je bila poslednja u grupi, prva je proklizala i pokrenula lančanu reakciju zbog koje su svo četvoro pali na stene ispod.

Zadobila je teške povrede opasne po život i proglašena je mrtvom na licu mesta. Trojica muškaraca zadobila su teške povrede, ali su preživeli.

Antonija Mihailesku Foto: Printscreen

Velika akcija spasavanja

Spasioci su pokrenuli jednu od najvećih planinskih operacija u novijoj istoriji Rumunije. Četiri helikoptera - uključujući "Crnog jastreba" iz Bukurešta i letelicu službe SMURD - poslati su zajedno sa kopnenim ekipama.

1/7 Vidi galeriju Antonija Mihailesku (36) rumunska je alpinistkinja koja je poginula tokom planinarenja u Rumuniji Foto: Printscreen

Zbog nepristupačnog terena i vremenskih uslova, akcija spasavanja bila je izuzetno teška. Njeno telo izvučeno je poslednje sa stena, prenosi portal "NeedToKnow". Zvaničnik okruga Prahova Dan Nikodim potvrdio je da je grupu u trenutku nesreće pratio instruktor.

Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu. Među glavnim pravcima istrage jeste mogućnost greške prilikom postavljanja zaštitnih tačaka ili oštećena oprema. Alpinistički stručnjaci naglašavaju da čak i iskusni penjači moraju da koriste više nezavisnih sistema zaštite.

- Pravilo je da se koriste dve, pa čak i tri tačke osiguranja, tako da, ukoliko jedna popusti, druge mogu da zadrže penjače - rekao je portparol Rumunskog alpinističkog kluba.

Antonija Mihailesku Foto: Printscreen

"Planine su bile njena životna radost"

Antonija je uspevala da uskladi zahtevnu karijeru stomatologa sa svojom strašću prema planinama.

- Postoje ljudi koji ostavljaju dubok trag, nikada te nećemo zaboraviti - napisale su njene kolege iz Bukurešta.

- Sidrište tog užeta je popustilo i svo četvoro su pali. Toni - moja Antonija - je poginula. Bila je strastvena, to je bila radost njenog života - da se penje gore i dole. Bila je na Kilimandžaru, na Duginoj planini u Peruu, a dogodilo se ovde, kod kuće - rekla je njena majka.

Antonija Mihailesku Foto: Printscreen

- Planine zovu i ja ću se vratiti - napisala je Antonija na fotografiji iz baznog kampa Mont Everesta 2024. godine.