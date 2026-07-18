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Više od 100 kuća uništeno je u velikom požaru koji je juče izbio na jugu Norveške, a stotine ljudi moralo je da napusti svoje domove, saopštile su norveške vlasti i javni servis NRK.

1/7 Vidi galeriju Novi snimci stravičnog požara u Norveškoj, igorelo više od 100 kuća Foto: X printscreen

Požar je izbio juče oko 15:30 časova u gradskoj četvrti Krokstadelva u Dramenu, gradu koji se nalazi na oko 34 kilometra jugozapadno od Osla. Vatra je izbila u nizu kuća, a zatim se proširila na okolno područje i obližnju šumu.

Prema navodima norveških medija, nekoliko stotina ljudi smešteno je u evakuacioni centar. Lokalni mediji prenose da je evakuisano više od 400 stanovnika, dok su vatrogasci tokom cele noći vodili borbu sa vatrenom stihijom.

Policija je saopštila da za sada nema prijava o nestalim osobama. Uzrok požara još nije poznat. Požar se iz stambenog naselja proširio i na obližnju šumu, što je dodatno otežalo gašenje.

U akciji je učestvovao veliki broj vatrogasaca, a norveški mediji navode da su u gašenju korišćeni i helikopteri.

Vatrogasci su i jutros nastavili da rade na stavljanju požara pod kontrolu. Prema prvim informacijama, materijalna šteta je ogromna, a veliki deo pogođenog područja potpuno je uništen.