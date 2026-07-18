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U nedelji nakon što je finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn umro, Anja (nije njeno pravo ime) otvorila je vrata svog stana u Njujorku. Ispred je stajao Epstajnov brat, Mark, koji joj je rekao da mora da ode. Anja je godinama živela u jednom od stanova na Menhetnu koje je Epstajn koristio za smeštaj žena koje je zlostavljao.U tom trenutku izgubila je dom, ali je pobegla iz košmara.

"I dalje se borim da prihvatim činjenicu da sam godinama bila zlostavljana", kaže Anja. "Niste bili vezani lancima za vrata. Lanci su bili manje očigledni, ali su bili tamo".

Epstajn, koji je preminuo 2019. dok je čekao optužbe za trgovinu decom, umeo je da kaže da je njegova operacija "poput kulta, a on vođa kulta".

Anja je za BBC dala retku ispovest o životu "asistentkinja" - grupe od oko desetak žena koje je Epstin udomljavao, koje su radile 24/7 za njega i koje je on redovno seksualno zlostavljao.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Anja objašnjava da su uvučene lažnim obećanjima o poslu, pre nego što je počeo prinudno da kontroliše svaki aspekt njihovih života. Kontrolisao je njihove finansije, diktirao s kim se viđaju i psihološki ih ponižavao.

Njenu priču potvrđuje i Sara Kelen, još jedna bivša asistentkinja, koja je pred Kongresom SAD izjavila: "Bio je vešt u tome da vam potpuno uništi autonomiju. To vas je činilo sve zavisnijim od njega".

Potpuna nameštaljka

Nakon što je Epstajn 2008. osuđen za zlostavljanje tinejdžerke, promenio je taktiku i počeo da cilja odrasle žene, uglavnom iz Istočne Evrope. Anja je odrasla u Rusiji sa strogim roditeljima koji su verovali u obrazovanje. Sa diplomom u rukama, napustila je zemlju da bi radila kao model u Evropi za luksuzne brendove kao što su "Fendi" i "Šanel".

U ranim dvadesetim, u Parizu je upoznala skauta Danijela Siada. On je pohvalio njenu inteligenciju i predložio da je upozna sa prijateljem koji ima veze u modnom biznisu: Epstajnom. Anja danas veruje da je bila namerno ciljana: "Bila je to potpuna nameštaljka. Siad je suštinski bio profesionalni trgovac ljudima". Siad je ranije negirao optužbe.

1/5 Vidi galeriju Epstajnov ranč Zoro u Novom Meksiku u SAD Foto: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

Prvi susret bio je u Epstajnovom ogromnom stanu u Parizu, ukrašenom slikama sa Bilom Klintonom i svetskim liderima. Epstajn je tražio od Anje da se skine kako bi video njeno telo, a potom joj rekao da "nije u formi" i i da je lenja. Komentari su bili uobičajeni za modnu industriju, pa mu je poverovala. Detaljno je ispitivao o njenom životu, a kada je primetio sumnju, rekao je: "Vidim da si pametna i sumnjičava. Ne želim da spavam sa tobom". To ju je potpuno opustilo.

Veoma razrađen gruming

Ovo je bio početak gruminga koji je trajao mesecima. Anja je vežbala, Epstajnova izvršna asistentkinja Lesli Grof tražila je izveštaje, a Epstin je insistirao na nagim fotografijama. Na kraju je organizovao sastanak sa Fejt Kejts, suosnivačicom agencije Next Management. Sastanak je trajao kraće od 30 minuta, a Epstajn joj je kasnije saopštio da je odbijena jer "nije dovoljno dobra za Njujork".

Utučenu Anju pozvao je da ga poseti u Palm Biču, gde je služio zatvorsku kaznu. Tamo ju je uveo u zadnju prostoriju i prvi put seksualno zlostavljao. Nakon napada, pred drugim asistentkinjama se šalio da je Anja "stidljiva". One su se smejale, zbog čega je Anja okrivila samu sebe, misleći da je problem u njenom strogom vaspitanju.

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News

Tek kada su Epstajnovi dosijei objavljeni, Anja je shvatila prevaru: mejlovi su otkrili da ju je agencija odbila još godinu dana ranije.

Epstajn ju je svesno zavlačio kako bi je slomio. Psiholog dr Tara Kvin-Sirilo objašnjava da je ovaj spor gruming dizajniran da prođe ispod radara, "poput stelt bombardera". Advokati Fejt Kejts i agencija Next su negirali bilo kakvu umešanost ili znanje o Epstinovim radnjama.

"Dođi da radiš za mene"

Epstajn je nastavio da joj nudi lažne poslove preko agencije MC2, čiji je tajni investitor bio. Kada bi agent poslao Anju u Palm Bič na "direktan buking", tamo bi je sačekalo samo novo zlostavljanje. Na kraju joj je rekao da je modna industrija mrtva: "Dođi da radiš za mene, naučiću te pravom biznisu".

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Međutim, posao se sveo na sedenje i čekanje banalnih zadataka, dok ju je on grdio da je lenja. Asistentkinje su bile dostupne 24/7. Kada je jednom izašla na ručak, Epstin je poludeo, neprestano je zvao i zabranio joj izlaske bez dozvole.

Bila je potpuno zavisna. Kada bi se razbolela, govorio je: "Ja sam tvoje zdravstveno osiguranje". Nije imala bankovni račun ni dokumenta, a on bi je povremeno izbacivao iz stana govoreći joj da se sama snađe. Malu platu počeo je da joj isplaćuje tek godinama kasnije zbog vize, stalno ponavljajući: "Uvek ću te izdržavati".

"Nikada nećeš ići protiv mene"

Kada je jedna asistentkinja pobegla, Epstin je unajmio detektiva i pokazao ostalim devojkama račun od 700.000 dolara koji mu odbegla navodno duguje. Poruka je bila jasna: ako odeš, progoniću te. Pored toga, posedovao je njihove nage slike i video-snimke koje je nazivao svojom "bibliotekom dokaza".

Takođe ih je primoravao da pišu "pisma zahvalnosti". "Bila sam prestravljena od pomisli da mu neću reći dovoljno puta 'hvala'", kaže Anja. Mehanizam kontrole uključivao je i huškanje devojaka jednih protiv drugih, čime je sprečavao da razviju prijateljstva.

Epstin je kontrolisao i njeno telo. Kada je želeo da ukloni njenu tinejdžersku tetovažu, doveo je lekara u kuću. Pošto laserski tretman traje predugo, predložio je da lekar jednostavno iseče kožu. Operacija je izvedena dva puta jer prvi put nije bio zadovoljan rezultatom, što joj je ostavilo trajne ožiljke na stomaku.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Ekosistem zlostavljanja

"Najsramniji" deo bio je proces regrutacije, kaže Anja kroz suze. Svaka asistentkinja je morala da dovede bar još jednu devojku. Epstin im je govorio: "Bilo da je jedna ili deset, ti si već saučesnik".

Anja je odlučila da progovori kako bi javnost shvatila da je Epstajn trgovao i odraslim ženama, a ne samo decom. "Izgradio je čitav ekosistem zlostavljanja. Kada vam ljudi poput Bila Gejtsa dođu u kuću na večeru i rukuju se s njim, pomislite: ko sam ja da to dovodim u pitanje? To je legitimisalo zlostavljanje".

I Anja i Sara Kelen su kasnije dobile odštetu iz Epstajnovog fonda za žrtve, nakon što su priložile dokaze o zlostavljanju.