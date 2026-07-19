U čeonom sudaru dva autobusa blizu grada Znojmo na jugu Češke povređeno je 40 osoba, od kojih je devetoro zadobilo teške povrede
Planeta
STRAVIČAN SUDAR DVA AUTOBUSA NA JUGU ČEŠKE! Udarili ČEONO jedan u drugog! Povređeno 40 putnika, užas kod grada Znojmo (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Spasilačka služba je saopštila da se čeoni sudar dva regionalna autobusa desio iz još nepoznatih razloga, po sunčanom vremenu, na suvom putu između Znojma i Brna.
- Na mestu nesreće zbrinuli smo 30 ljudi sa lakšim povredama, devetoro je zadobilo srednje teške i teške povrede. Spasilačka služba aktivirala je tzv. trauma plan i obavestila bolnice da im dovozi veći broj povređenih - rekla je portparolka lokalne Hitne pomoći Mihaela Botova.
Pomoć je odmah ponudila obližnja Austrija ali češki spasioci i Hitna pomoć ocenili su da je dovoljno 13 ekipa čeških službi opremeljnih i helikopterima. Policija je povela istragu a još nema radne verzije mogućih uzroka nesreće.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
Reaguj
Komentariši