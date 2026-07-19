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Spasilačka služba je saopštila da se čeoni sudar dva regionalna autobusa desio iz još nepoznatih razloga, po sunčanom vremenu, na suvom putu između Znojma i Brna.

- Na mestu nesreće zbrinuli smo 30 ljudi sa lakšim povredama, devetoro je zadobilo srednje teške i teške povrede. Spasilačka služba aktivirala je tzv. trauma plan i obavestila bolnice da im dovozi veći broj povređenih - rekla je portparolka lokalne Hitne pomoći Mihaela Botova.

Pomoć je odmah ponudila obližnja Austrija ali češki spasioci i Hitna pomoć ocenili su da je dovoljno 13 ekipa čeških službi opremeljnih i helikopterima. Policija je povela istragu a još nema radne verzije mogućih uzroka nesreće.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

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