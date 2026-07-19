Najmanje osam osoba je poginulo i 34 se vode kao nestale nakon odrona zemlje u gradu Čongking , na jugozapadu Kine , javila je kineska državna televizija CCTV. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima.

Odron se dogodio u petak ujutru, u okrugu Pengšui, kada su se ogromne količine stena i zemlje sručile niz padinu, zatrpavši više od 10 stambenih objekata. Deset osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, dok je više od 1.100 ljudi evakuisano.