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Najmanje osam osoba je poginulo i 34 se vode kao nestale nakon odrona zemlje u gradu Čongking, na jugozapadu Kine, javila je kineska državna televizija CCTV. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima.

Odron se dogodio u petak ujutru, u okrugu Pengšui, kada su se ogromne količine stena i zemlje sručile niz padinu, zatrpavši više od 10 stambenih objekata. Deset osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, dok je više od 1.100 ljudi evakuisano.

(Kurir.rs/Beta)

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