Deset osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, dok je više od 1.100 ljudi evakuisano
STRAVIČNA SCENA!
NAJMANJE OSMORO MRTVIH U KLIZIŠTU NA JUGOZAPADU KINE! 34 osobe se vode kao nestale, evakuisano više od 1.100 ljudi! Akcija spasavanja i dalje traje! (VIDEO)
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Najmanje osam osoba je poginulo i 34 se vode kao nestale nakon odrona zemlje u gradu Čongking, na jugozapadu Kine, javila je kineska državna televizija CCTV. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima.
Odron se dogodio u petak ujutru, u okrugu Pengšui, kada su se ogromne količine stena i zemlje sručile niz padinu, zatrpavši više od 10 stambenih objekata. Deset osoba je spaseno i prebačeno u bolnicu, dok je više od 1.100 ljudi evakuisano.
(Kurir.rs/Beta)
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