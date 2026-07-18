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Hapšenje je usledilo nakon dvogodišnje istrage o više požara, koji su imali zajedničke karakteristike u načinu delovanja, učestalosti, prostornoj koncentraciji i načinu paljenja.

Prema informacijama iz istrage, dokazi ukazuju na to da su trojica osumnjičenih podmetnula sedam požara između 2024. i 2025. godine, u blizini naselja Metamorfosi, u Mesiniji. Veruje se da su osumnjičeni, starosti između 45 i 65 godina, delovali zajedno.

Trojica muškaraca su takođe optužena za druga krivična dela, uključujući iznudu, tešku štetu i krađu, navodno počinjena tokom perioda od oko jedne decenije.