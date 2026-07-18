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Nemačka je podigla svoj bezbednosni status sa prethodnog "apstraktnog nivoa pretnje" na "visok nivo pretnje", zbog sve većeg broja izveštaja i obaveštajnih podataka koji ukazuju na moguće napade, izjavio je savezni ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint u intervjuu za list Welt am Sonntag.

"To znači da se u Nemačkoj u svakom trenutku mora računati sa rizikom od napada", rekao je Dobrint.

On je dodao da su "planovi za napade na našu zemlju jasno vidljivi", ističući da su među potencijalnim metama kritična infrastruktura, pojedinci i državne institucije.

Nemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za dodatne informacije o razlozima podizanja nivoa bezbednosne pretnje.

Poslednjih godina Nemačka je zabeležila više ozbiljnih napada.

U jednom od najtežih slučajeva, lekar iz Saudijske Arabije prošlog meseca je osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva šest osoba i ranjavanja stotina drugih, nakon što je nekoliko dana uoči Božića 2024. godine iznajmljenim automobilom BMW uleteo u masu ljudi na božićnom vašaru u Magdeburgu.