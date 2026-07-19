Slušaj vest

Radnik železničkog obezbeđenja zadobio je povrede opasne po život nakon što je ispao iz voza u pokretu tokom nasilnog napada jednog putnika.

Stravičan incident dogodio se u petak uveče u vozu koji je saobraćao između Ofenburgai Karlsrueau Nemačkoj, saopštila je policija.

Kontrolori su proveravali karte kada je došlo do svađe sa 36-godišnjim nemačkim državljaninom. Nakon što je muškarac, za kojeg se sumnja da je bio pod dejstvom alkohola, postao agresivan, pozvano je obezbeđenje da interveniše.

Međutim, između putnika i jednog radnika obezbeđenja izbila je žestoka tuča. Tokom sukoba obojica su pala na pod, saopštile su vlasti. Prema pisanju nemačkog lista "Bild", napadač je gurnuo radnika obezbeđenja na vrata voza.

Od siline udarca, kako se navodi, došlo je do pucanja dela stepenika na ulazu u vagon.

- U tom trenutku, iz razloga koji se još utvrđuju, vrata voza u pokretu su se otvorila - saopštile su vlasti.

Dvadesetšestogodišnji radnik tada je ispao iz voza koji se kretao brzinom od oko 120 kilometara na čas. Hitne službe odmah su izašle na teren i pokrenule opsežnu potragu duž železničke pruge.

Radnik obezbeđenja, bugarski državljanin, pronađen je pored šina oko dva kilometra od mesta na kojem se voz zaustavio. Policija je upala u voz i uhapsila osumnjičenog napadača, koji je ostao u vagonu.

Javno tužilaštvo za sada nije saopštilo u kakvom je zdravstvenom stanju povređeni muškarac. Istražitelji ispituju svedoke i proveravaju da li postoje video-snimci incidenta. Voz je zaplenjen radi veštačenja, a stručnjaci trenutno ispituju njegov tehnički sistem.

Policija istražuje i zbog čega mašinovođa nije dobio upozorenje da su se vrata otvorila, što bi automatski trebalo da aktivira hitno zaustavljanje voza. Zaposleni u nemačkoj železničkoj kompaniji "Deutsche Bahn" poslednjih godina sve su češće meta napada.

Ovaj incident dogodio se nekoliko meseci nakon što je kondukter preminuo od posledica napada putnika koji nije imao važeću voznu kartu. Napad, koji se dogodio u februaru u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, izazvao je šok širom Nemačke.