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Mladi advokat Jazon Barelier (28), koji se, kako se sumnja, ugušio u automobilu u garaži u grčkom gradu Pireju zajedno sa devojkom Anastasijom Canidaki (24), sahranjen je u četvrtak, dok cela Grčka, i dalje šokirana ovim događajem, uporno postavlja jedno pitanje: "Kako se dogodila ovako strašna tragedija?"

Mladi par je imao velike snove. Oboje su diplomirali pravo na Pravnom fakultetu u okviru Aristotelovog univerziteta u Solunu i planirali da se dalje usavršavaju.

Hteli su da završe master studije, da Anastasija završi svoju pripravnički staž i potom otvori sopstvenu advokatsku kancelariju. Nedavno su u okviru master programa putovali u Englesku. Osim što je bio uspešan advokat, mladi Jazon je voleo i sport - bio je član fudbalskog tima "Drakon" Advokatske komore Atine.

Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja, a njihovo druženje se potom razvilo u emotivnu vezu zasnovanu na međusobnom uvažavanju i ljubavi koju su delili prema zajedničkoj profesiji. Međutim, njihovo zajedničko putovanje je prekinuto na najtragičniji način, piše grčki portal "Magnezija njuz".

Dirljivi oproštaji od preminulog advokata i njegove devojke

Rođaci, prijatelji, komšije, nastavnici i poznanici opraštaju se od tragično stradalih Jazona i Anastasije srceparajućim porukama.

Aristea Sinanoti, njihova profesorka na Međuinstitucionalnom postdiplomskom programu "Pravo i ekonomija", dirljivim rečima se oprostila od dvoje mladih. Ona je rekla da su se i Jazon i Anastasija isticali vrednim radom. Imala je priliku da ih bolje upozna tokom nedavnog putovanja postdiplomaca u London i Kembridž. Izjavila je saučešće njihovim porodicama, koje se nose sa neopisivom tragedijom, i naglasila da će ih se uvek sećati sa ljubavlju.

Dimitros Ververos, bivši predsednik Advokatske komore Atine, naglasio je da je Jazon bio "dete pred kojim je bila svetla budućnost".

Saigrači mladog advokata i fudbalera iz tima "Drakon" rekli su da je Jazon bio ljubazan, nasmejan i timski igrač. Naveli su da im on nije bio samo saigrač, već i prijatelj koji je ostavio dubok trag. Njegov gubitak, dodali su, predstavlja nenadoknadivu prazninu.

Mlada Anastasija je poreklom iz Retimna na Kritu, a odrasla je u Nea Filadelfiji, predgrađu Atine.

- Nedavno je raširila svoja profesionalna krila služeći svojoj voljenoj nauci, a istovremeno je uživala u druženju sa svojim voljenim Jazonom. Sudbina je, nažalost, imala druge planove za nesrećnu decu i odvela ih je tako iznenada i tako nepravedno. U smrti od gušenja isparenjima na zatvorenom parkingu, što više podseća na scenu iz triler filma nego na stvarni događaj - napisali su na društvenim mrežama njeni sugrađani, administratori stranice "Naši krajevi Nea Filadelfija - Nea Halkidona".

Najverovatniji uzrok smrti

Tragedija se dogodila u garaži u okviru stambene zgrade u Pireju, gde su Jazon i Anastasija pronađeni mrtvi u njegovom automobilu.

Prema poslednjim informacijama, najverovatniji uzrok smrti dvoje mladih su isparenja iz sistema klimatizacije automobila u zatvorenoj garaži. Konkretno, istražitelji veruju da je motor vozila radio dok je i klima bila uključena i da su toksična isparenja - ugljen-monoksid i izduvni gasovi - preko klime ušli u automobil posle čega su oni izgubili svest. Nisu pronađeni tragovi povreda na njihovim telima.

Kako pišu grčki mediji, kobne večeri se osetio jak smrad, a porodica i prijatelji su se zabrinuli što se ne javljaju na telefon. Kada je Anastasijina majka ušla u garažu, doživela je šok. Njena ćerka i ćerkin dečko su bili bez svesti u automobilu. Lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

- Znali smo da nešto nije u redu. Njena majka je vrištala i ponavljala: "Izgubila sam svoju devojčicu!". Šta ta žena uopšte može da kaže… To je velika tragedija - ispričala je za grčku televiziju ERT jedna stanovnica Pireja.

Očekuje se da će obdukcija, toksikološki testovi i forenzički pregled mesta gde je vozilo pronađeno biti ključni za rasvetljavanje slučaja.