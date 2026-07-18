POLITIČKI POTRES U NEMAČKOJ! Političar dobio dete sa mužem preko surogat majke, pa zbog stranke podneo ostavku! "Moja sreća je nespojiva sa funkcijom"
Jens Špan, jedan od visoki zvaničnik vladajućih nemačkih konzervativaca, podneo je ostavku u subotu nakon što je dobio dete preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovaj potez u direktnoj je suprotnosti sa zvaničnim stavom njegove partije koja se oštro protivi surogat majčinstvu, navodi se u pismu u koje je agencija Rojters imala uvid.
Četrdesetšestogodišnji Špan, šef poslaničke grupe demohrišćana (CDU/CSU) kancelara Fridriha Merca, našao se na udaru oštrih kritika javnosti i kolega čim se saznalo da su on i njegov suprug postali roditelji zahvaljujući surogat majci.
Iako je surogat majčinstvo u Nemačkoj zakonom zabranjeno, odgajanje dece koja su na ovaj način rođena u inostranstvu zakonski nije kažnjivo.
"Tokom proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja lična sreća - osnivanje porodice sa mojim suprugom i to što sam postao otac - nespojiva sa mojom političkom funkcijom", napisao je Špan u svom obrazloženju ostavke.
Podsećanja radi, CDU je na stranačkoj konvenciji u februaru izglasao odluku o zadržavanju postojeće zabrane surogat majčinstva u zemlji. Upravo zato je vest da je Špan iskoristio ovu mogućnost u SAD pokrenula lavinu zahteva unutar same stranke da podnese ostavku.
(Kurir.rs/Rojters)