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Jens Špan, jedan od visoki zvaničnik vladajućih nemačkih konzervativaca, podneo je ostavku u subotu nakon što je dobio dete preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj potez u direktnoj je suprotnosti sa zvaničnim stavom njegove partije koja se oštro protivi surogat majčinstvu, navodi se u pismu u koje je agencija Rojters imala uvid.

Četrdesetšestogodišnji Špan, šef poslaničke grupe demohrišćana (CDU/CSU) kancelara Fridriha Merca, našao se na udaru oštrih kritika javnosti i kolega čim se saznalo da su on i njegov suprug postali roditelji zahvaljujući surogat majci.

1/4 Vidi galeriju Jens Špan Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Michael Kappeler/DPA

Iako je surogat majčinstvo u Nemačkoj zakonom zabranjeno, odgajanje dece koja su na ovaj način rođena u inostranstvu zakonski nije kažnjivo.

"Tokom proteklih nekoliko dana shvatio sam da je moja lična sreća - osnivanje porodice sa mojim suprugom i to što sam postao otac - nespojiva sa mojom političkom funkcijom", napisao je Špan u svom obrazloženju ostavke.