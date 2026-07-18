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Ruske trupe izvele su dvostruki udar na lokomotivu i putničke vagone voza u Zaporoškoj oblasti, saopštio je na Telegramu Mikola Kalašnjik, ukrajinski ministar obnove, infrastrukture i saobraćaja.

Prema rečima Kalašnjika, zahvaljujući naporima nadzorne grupe, profesionalnom reagovanju železničara i blagovremenoj reakciji, svi putnici i zaposleni brzo su evakuisani na bezbednu lokaciju.

Prema preliminarnim informacijama, niko nije povređen.

Foto: Printscreen/Mikola Kalašnjik/Telegram

"Rusija namerno nastavlja da gađa civilnu infrastrukturu u pokušaju da zastraši ljude i poremeti transportni sistem. Međutim, ukrajinska železnica nastavlja sa radom, obezbeđujući nesmetan saobraćaj i ispunjavajući svoju kritično važnu misiju čak i pod stalnim napadima. Ministarstvo obnove, infrastrukture i saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom odbrane i kompanijom 'Ukrzaliznicja' (Ukrajinske železnice), neprekidno radi na jačanju otpornosti železničkog saobraćaja čak i u ovako teškim uslovima", istakao je ministar.