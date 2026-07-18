Slušaj vest

Ruske trupe izvele su dvostruki udar na lokomotivu i putničke vagone voza u Zaporoškoj oblasti, saopštio je na Telegramu Mikola Kalašnjik, ukrajinski ministar obnove, infrastrukture i saobraćaja.

Prema rečima Kalašnjika, zahvaljujući naporima nadzorne grupe, profesionalnom reagovanju železničara i blagovremenoj reakciji, svi putnici i zaposleni brzo su evakuisani na bezbednu lokaciju.

Prema preliminarnim informacijama, niko nije povređen.

e1199410-01de-4f9e-b2b7-37b253d86883.jpg
Foto: Printscreen/Mikola Kalašnjik/Telegram

"Rusija namerno nastavlja da gađa civilnu infrastrukturu u pokušaju da zastraši ljude i poremeti transportni sistem. Međutim, ukrajinska železnica nastavlja sa radom, obezbeđujući nesmetan saobraćaj i ispunjavajući svoju kritično važnu misiju čak i pod stalnim napadima. Ministarstvo obnove, infrastrukture i saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom odbrane i kompanijom 'Ukrzaliznicja' (Ukrajinske železnice), neprekidno radi na jačanju otpornosti železničkog saobraćaja čak i u ovako teškim uslovima", istakao je ministar.

Kako prenosi Ukrinform, tokom protekla 24 sata ruski osvajači izveli su 851 udar na 51 naselje u Zaporoškoj oblasti. Jedna osoba je poginula, dok su dve - uključujući jedno dete - povređene usled neprijateljskih udara na Zaporoški okrug.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlanetaSUNCE JE NESTALO, A NEBO POSTALO POTPUNO CRNO! Apokaliptične scene u Moskvi posle ubitačnog ukrajinskog napada: Šire se jezivi snimci, Zelenski LIKUJE (VIDEO)
moskva napad ukrajina rusija
PlanetaGORI RUSKI "AMAZON"! MASOVNI UKRAJINSKI NAPAD DRONOVIMA NA MOSKVU: Vatra ne prestaje da bukti, stub gustog crnog dima vidljiv kilometrima daleko! (FOTO/VIDEO)
Moskva Moskovska oblast Rusija Ukrajina rat u Ukrajini.jpg
PlanetaPUTINOV REJTING NAGLO PAO ČIM SU RUSI OSTALI BEZ GORIVA! Objavljene dve ankete, iako su povezane sa Kremljem pokazuje brojke koje su najniže od početka rata
Vladimir Putin (2).jpg
PlanetaNE STAJU PROTESTI U UKRAJINI, TRAŽE OSTAVKU GENERALA SIRSKOG! Smena ministra odbrane Fedorova razbesnela mlade: "Čudovišta na odmoru, heroji u rovovima" (VIDEO)
Ukrajina protest.jpg