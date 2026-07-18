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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razmatra smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog, poznatog pod nadimkom "Kasapin", dok pokušava da pronađe izlaz iz najveće krize u vojnom vrhu od početka svog mandata.

Sirski je postao glavna meta protesta koji su se proširili nakon što je Zelenski smenio civilnog ministra odbrane Mihaila Fedorova, posle sve dubljeg sukoba između dvojice zvaničnika.

Prema rečima visokog zvaničnika iz administracije, Zelenski ovog vikenda okuplja najviše vojne komandante kako bi saslušao njihove procene stanja na frontu, ali i razgovarao sa mogućim kandidatima za mesto vrhovnog komandanta.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Isti izvor navodi da je predsednik spreman da smeni Sirskog ukoliko pronađe komandanta koji može da obezbedi mirnu primopredaju dužnosti i istovremeno održi snažnu odbranu na frontu dugom oko 1.200 kilometara.

Fedorov tvrdi da ga je Zelenski smenio nakon što je Sirski predsedniku postavio "ultimatum" da tridesetpetogodišnji ministar mora da bude razrešen dužnosti.

Smena je razotkrila duboke podele oko vojne strategije Ukrajine i spremnosti oružanih snaga da otklone sopstvene slabosti u trenutku kada se, prema oceni lista, tok rata protiv Rusije sve više okreće u korist Kijeva.

Hiljade ljudi na ulicama: "Sirski napolje!"

Zelenskijevo razmatranje smene Sirskog usledilo je tek nakon što su protesti zbog Fedorovljeve smene u petak uveče prerasli u širu kampanju protiv vrhovnog komandanta.

Više hiljada ljudi okupilo se ispred zgrade predsedničke administracije u Kijevu, na jednom od najvećih protesta poslednjih godina, uz povike: "Sirski napolje!"

1/5 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Veteran Dmitro Kozjatinski, jedan od organizatora protesta, napisao je na mreži X da je glavni zahtev demonstranata smena Sirskog, a zatim i vraćanje Fedorova na mesto ministra odbrane.

On je pozvao građane da se ponovo okupe u subotu u 20 časova.

Zelenski je ove sedmice rekao novinarima da su odnosi između Fedorova i Sirskog postali toliko loši da više nisu mogli ni da razgovaraju bez njegovog posredovanja.

"Bez mene ne sedaju zajedno da razgovaraju", rekao je predsednik i dodao da je "veoma želeo jedinstvo" između dvojice zvaničnika, ali da u tome nije uspeo.

Sukob oko budućnosti rata i optužbe za korupciju

Fedorov je na vanrednoj konferenciji za novinare u četvrtak izjavio da je Sirski blokirao njegove pokušaje reforme Ministarstva odbrane i optužio ga da omogućava korupciju.

Ipak, priznao je da je Sirski imao ključnu ulogu u odbrani Kijeva tokom prvih nedelja ruske invazije 2022. godine, kao i u uspešnim kontraofanzivama u Harkovskoj i Hersonskoj oblasti iste godine.

Međutim, ocenio je da je za pobedu nad Rusijom uz što manje gubitaka neophodna promena vrhovnog komandanta i načelnika Generalštaba.

"Priroda rata se menja, posebno zbog sve veće uloge dronova, ali se Sirski ne menja", poručio je Fedorov.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Tokom noći, prema navodima ruskih zvaničnika, u ukrajinskim napadima dronovima u blizini Moskve i u Tambovskoj oblasti poginulo je sedam ljudi, dok je 51 osoba ranjena.

Sirski nije odgovorio na zahteve za komentar, a u saopštenju objavljenom u četvrtak nije se direktno osvrnuo na optužbe.

Fedorov je rekao da je lično savetovao Zelenskog da smeni Sirskog, ističući da je za pobedu nad Rusijom neophodno potpuno resetovanje vojnog vrha.

Prema njegovim rečima, njih dvojica imaju potpuno različite poglede na način vođenja rata. Fedorov smatra da budućnost pripada dronovima i automatizaciji, dok se Sirski i dalje oslanja na tradicionalni način ratovanja zasnovan na pešadiji i artiljeriji.

Zapadni partneri Ukrajine i zvaničnici NATO-a blisko su sarađivali sa Fedorovom i podržavali njegove planove reforme Ministarstva odbrane, pa je njegova iznenadna smena izazvala šok među zapadnim vojnim predstavnicima u Kijevu.

Sirski, komandant školovan po sovjetskoj vojnoj doktrini, među pojedinim vojnicima nosi nadimak "Kasapin" zbog spremnosti da prihvati velike gubitke kako bi ostvario vojne ciljeve.

Na čelo ukrajinske vojske došao je u februaru 2024. godine, nakon kontroverzne smene svog popularnog prethodnika Valerija Zalužnog, koji danas obavlja funkciju ambasadora Ukrajine u Velikoj Britaniji.

U međuvremenu, protestima protiv Fedorovljeve smene pridružili su se i vojni veterani i pripadnici aktivne vojske, što predstavlja retku pojavu javnog nezadovoljstva iz redova ukrajinskih oružanih snaga.

Demonstracije su u petak uveče dodatno omasovljene, a protesti su održani ne samo u Kijevu, već i u Lavovu i Odesi.

Istovremeno, Zelenski i dalje traži novog ambasadora Ukrajine u Vašingtonu. Prema navodima njegovih saradnika, prvi izbor predsednika i dalje je bivša premijerka Julija Sviridenko, koja je smenjena u nedavnoj rekonstrukciji vlade, ali je odbila ponuđenu funkciju.