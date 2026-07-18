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Više od četiri godine nakon početka invazije punog obima, Rusija i dalje nije uspela da u potpunosti zauzme nijednu ukrajinsku oblast koju nije već delimično kontrolisala pre februara 2022. godine.

Iako je Kremlj proglasio aneksiju Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti još u septembru 2022. godine, nijedna od njih ni danas nije u potpunosti pod ruskom kontrolom.

Takav razvoj događaja predstavlja veliko razočaranje za deo javnosti koji je očekivao brzu i odlučujuću pobedu Moskve.

Iako pojedini pristalice Kremlja i dalje tvrde da je reč o dugoročnoj strategiji i planskom iscrpljivanju protivnika, stanje na frontu pokazuje da ruska vojska ni posle više od četiri godine nije ostvarila cilj potpune kontrole nad makar jednom od oblasti koje je proglasila svojim, što otvara pitanje stvarnih dometa njenih vojnih mogućnosti.

Lugansk gotovo u potpunosti pod Rusijom, ali ne i potpuno osvojen

Rusija je najbliža potpunoj kontroli Luganske oblasti. Iako je više puta tvrdila da je region u celosti zauzet, ukrajinske snage i dalje drže manji broj položaja, zbog čega ni Lugansk nije u potpunosti pod ruskom upravom.

Prema procenama nezavisnih analitičara iz jula 2026. godine, ruske snage kontrolišu oko 99,8 odsto teritorije ove oblasti.

U Donjeckoj oblasti situacija je znatno složenija. Rusija je od 2022. godine ostvarila postepene teritorijalne dobitke i sada kontroliše približno četiri petine regiona, ali ključni gradovi i dalje ostaju pod ukrajinskom kontrolom.

Poslednjih meseci glavni pravac ruske ofanzive usmeren je ka Konstantinovki, koja predstavlja jedno od poslednjih velikih uporišta ukrajinske odbrane u severnom Donbasu.

Prelazak Dnjepra - nemoguća misija

Na jugu Ukrajine Rusija je 2022. godine zauzela grad Herson, jedini regionalni centar koji je osvojila tokom invazije. Međutim, već iste godine bila je prinuđena da se povuče sa desne obale Dnjepra, uključujući i sam grad Herson, koji je od tada ponovo pod ukrajinskom kontrolom.

Povlačenje ruskih snaga iz grada Hersona u novembru 2022. godine ostaje jedno od najvećih nazadovanja Moskve od početka rata. Od tada ruska vojska nije uspela da ponovo pređe Dnjepar i uspostavi trajno uporište na desnoj obali reke, uprkos povremenim pokušajima i intenzivnim borbama duž rečnog fronta.

Situacija je dodatno otežana činjenicom da ukrajinske snage već duže vreme izvode operacije i na levoj obali Dnjepra, odnosno na teritoriji Hersonske oblasti koju Rusija smatra svojom.

Prema podacima mape LiveUAmap, Ukrajina kontroliše pojedine položaje preko reke, što pokazuje da Moskva ne samo da nije uspela da vrati izgubljeni grad Herson, već nije zadržala ni potpunu kontrolu nad delom oblasti koji je ostao pod njenom upravom.

Na fotografiji sa sajta Liveuamap vidimo ukrajinsku stranu grada Herson i okupiranu teritoriju sa druge strane reke Dnjepar obeleženu crvenom bojom.



Na slici se vidi i teritorija koju su Ukrajinci povratili, obeležena žutom bojom.

Foto: Printscreen Livemap

Zaporoška oblast

Slična situacija je i u Zaporoškoj oblasti. Rusija kontroliše veliki deo teritorije, uključujući nuklearnu elektranu Zaporožje, ali nije uspela da zauzme administrativni centar oblasti, grad Zaporožje. Iako su tokom 2026. godine ostvareni određeni lokalni pomaci, front na jugu uglavnom ostaje stabilan.

1/13 Vidi galeriju Ruski napad na Zaporožje, dvoje mrtvih, 18 ranjenih. Poginule dve žene, a među povređenima su i deca. Foto: Printskrin, Printksrin

Posle neuspešnih pokušaja zauzimanja Kijeva, Harkova i drugih velikih gradova u prvim mesecima rata, sukob je prerastao u dugotrajni rat iscrpljivanja. Linije fronta se pomeraju sporo, a teritorijalni dobici uglavnom se mere u kilometrima, uz velike gubitke na obe strane. Prema procenama analitičkih centara, ruska ofanziva tokom 2026. godine ostvaruje znatno sporiji tempo napredovanja nego godinu ranije.

Do sredine 2026. godine Rusija kontroliše približno petinu međunarodno priznate teritorije Ukrajine, uključujući Krim i delove četiri oblasti koje smatra svojim teritorijama. Ipak, uprkos gotovo četiri i po godine rata i formalnoj aneksiji tih regiona, Moskva još nije uspela da uspostavi potpunu kontrolu ni nad jednom od četiri ukrajinske oblasti koje je anektirala 2022. godine.

Spor oko Konstantinovke: Rusija tvrdi da je grad pao, Ukrajina to demantuje

Početkom jula 2026. godine rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage zauzele Konstantinovku, jedno od najvažnijih ukrajinskih uporišta u Donjeckoj oblasti.

Predsednik Vladimir Putin ocenio je da bi osvajanje grada predstavljalo veliki korak ka uspostavljanju pune kontrole nad Donbasom i otvaranju puta za dalje napredovanje ka severu regiona.

Međutim, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Generalštab Oružanih snaga Ukrajine odbacili su te tvrdnje, navodeći da grad nije pao i da se borbe i dalje vode. Ukrajinska vojska objavila je i snimke za koje tvrdi da pokazuju prisustvo njihovih jedinica u gradu, uz poruku da su ruske tvrdnje deo informacione kampanje čiji je cilj stvaranje utiska o velikoj pobedi.