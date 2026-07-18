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Uzbuna je podignuta u subotu popodne (18. jula) u atinskoj četvrti Kipseli, kada je u napuštenoj zgradi u Ulici Evelpidon pronađen sumnjiv kofer. Istragom grčke policije utvrđeno je da se u njemu nalazilo telo žene koje je bilo u poodmakloj fazi raspadanja.

Kofer je pronašao beskućnik, koji je odmah obavestio nadležne službe. Policajci koji su izašli na lice mesta ustanovili su da se u njegovoj unutrašnjosti nalazi telo žene u poodmakloj fazi raspadanja. Prema dostupnim informacijama, žena je na sebi imala šorts.

Prvobitno je bilo objavljeno da je telo u poodmakloj fazi raspadanja i da nije bilo moguće utvrditi pol žrtve.

Područje je odmah obezbeđeno kako bi bile sprovedene neophodne istražne radnje i prikupljeni dokazi koje obrađuju forenzički timovi. Očekuje se obdukcija, koja bi trebalo da pruži odgovore o identitetu žene, vremenu smrti i tačnom uzroku smrti.

Prema rečima jednog stanovnika tog kraja, napuštena zgrada bila je otvorena sve do pre otprilike dve godine i služila je kao utočište za beskućnike. Međutim, nakon požara objekat je zapečaćen. On je dodao da je poslednjih nedelja viđao jednog beskućnika kako boravi u okolini, ali da ga poslednjih nekoliko dana više nije video.

Slučaj je preuzela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, dok je istraga u punom toku.

Kurir/Protothema

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