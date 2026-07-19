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Kanadska vojska sprovodi pripreme za evakuaciju udaljene zajednice od 600 ljudi koja je ugrožena šumskim požarima i gustim dimom koji je prekrio veliki deo teritorije susednih SAD.

Kanadska ministarka za vanredne situacije Elenor Olševski izjavila je u petak da će kanadske oružane snage koristiti svoje letelice za evakuaciju stanovnika Fort Houpa u retko naseljenom severozapadnom Ontariju gde besne neki od najintenzivnijih požara, prenosi Rojters.

U tom regionu ima malo puteva i veliki broj ljudi je već evakuisan vazdušnoim putem. Veliki šumski požari postali su redovna godišnja pojava u Kanadi, zemlji koja poseduje ogromne površine pod šumama, među najvećima na svetu.

Klimatski stručnjaci navode da su rastuće temperature dovele do isušivanja drveća i povećanog rizika od požara, a kanadsko ministarstvo za prirodne resurse saopštilo je juče da je tokom prethodne noći u Kanadi prijavljeno 69 novih požara čime je ukupan broj požarišta dostigao 955 na ukupnoj površini od skoro 11.000 kvadratnih milja (28.500 kvadratnih kilometara), prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Međutim, vetrovi su nosili dim od požara južno od granice, zbog čega su nadležni izdali upozorenja o narušenom kvalitetu vazduha i zdravstvena upozorenja u nekim delovima SAD.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine SAD od 8 časova po istočnom vremenu SAD (12.00 GMT), kvalitet vazduha je ocenjen kao "nezdrav" u oblasti koja obuhvata južni Ontario, istočne delove Ohaja i Zapadne Virdžinije, veći deo Pensilvanije i Nju Džerzija, veći deo Virdžinije, kao i cele savezne države Merilend, Delaver i Vašington (Distrikt Kolumbija).

U delovima zapadne Pensilvanije, uključujući grad Pitsburg, kvalitet vazduha je ocenjen kao "veoma nezdrav".