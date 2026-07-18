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Veliki šumski požar u oblasti Cinco Viljas (Cinco Villas) u španskoj pokrajini Aragon i dalje nije stavljen pod kontrolu, a do subote ujutru vatra je zahvatila oko 15.400 hektara zemljišta. Reč je o najvećem požaru u Španiji ove godine.

Na terenu je angažovano više od 450 vatrogasaca, uz podršku 22 protivpožarna aviona i helikoptera, kao i pripadnika vojske, Civilne garde, Crvenog krsta i drugih hitnih službi. Vlasti Aragona ocenjuju da je ovo "najsloženiji požar sa kojim se region suočio poslednjih godina" zbog veoma promenljivog vetra i zahtevnog terena.

1/11 Vidi galeriju Požari u Španiji Foto: Printskrin

Vlada Aragona saopštila je jutros da je požar, koji je izbio u sredu u mestu Ores, zahvatio ukupno 15.400 hektara zemljišta.

Tokom noći i u ranim jutarnjim satima ostvaren je napredak u gašenju požara na sektorima 1 i 5, odnosno na levom krilu vatrene stihije, zahvaljujući severnom vetru koji je oslabio.

Od ranog jutra u toku je smena vatrogasaca i drugih pripadnika službi koji učestvuju u gašenju požara, dok je za 9.30 zakazan novi sastanak Operativnog centra za vanredne situacije (CECOPI), na kojem će biti predstavljena najnovija procena situacije.

Tokom prethodne noći mesta Longas, Isuerre i Lobera de Onsela stavljena su u stanje pripravnosti zbog mogućnosti preventivne evakuacije.

U petak je požar stigao do okoline mesta Luesija, čije je urbano jezgro bilo ozbiljno ugroženo, a vatra je na pojedinim delovima prešla i put između Luesije i Unkastilja.

Regionalni ministar unutrašnjih poslova Roberto Bermudes de Kastro ocenio je da je reč o "najsloženijem požaru sa kojim se Aragon suočio poslednjih godina", ne samo zbog vremenskih uslova i promenljivog vetra, već i zbog izuzetno zahtevnog planinskog terena.

On je istakao da je najvažniji uspeh tokom prethodnog dana odbrana grada Luesije.

"Najvažnija vest je da smo uspeli da odbranimo Luesiju. Tokom čitavog popodneva tamo smo usmerili veliki deo raspoloživih snaga i sprečili da požar zahvati gradsko jezgro. Bio je to izuzetno težak dan, sa više aktivnih frontova, ponovnim izbijanjem vatre i stalnim promenama u njenom ponašanju, ali smo uspeli da zaštitimo grad", rekao je Bermudes de Kastro.

Više od 450 ljudi na terenu

U gašenju požara juče je učestvovalo oko 450 pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, uz podršku 22 protivpožarna aviona i helikoptera.

U akciji učestvuju i jedinice Vlade Aragona, Ministarstva za ekološku tranziciju, Vojne jedinice za vanredne situacije (UME), Civilne garde, vatrogasaca, Civilne zaštite, Crvenog krsta, hitne pomoći, socijalnih službi i timova iz drugih autonomnih zajednica.

"Na terenu je angažovan izuzetan broj ljudi – više od 330 pripadnika UME, 18 vatrogasnih jedinica Vlade Aragona, državni resursi, lokalne službe, Civilna garda i više od 22 vazduhoplova. Naš apsolutni prioritet ostaje zaštita stanovništva i spremnost za svaku promenu u razvoju požara", rekao je Bermudes de Kastro.

Na sastanku kriznog štaba razmatrana je i mogućnost obezbeđivanja privremenog smeštaja za stanovnike koji su od srede van svojih domova i koji su treću uzastopnu noć proveli u sportskoj hali u Ehei de los Kabaljeros.

Aktivni i drugi požari u Aragonu

Kada je reč o požaru u mestu Plan, vlasti navode da su niže noćne temperature i povećana vlažnost usporili njegovo širenje, ali nisu sprečili da užareni materijal sklizne niz padinu, što bi tokom dana, sa porastom temperature, moglo da izazove novo širenje vatre uzbrdo.

Vlada Aragona navodi da desno krilo požara i njegov glavni front trenutno ne predstavljaju najveći problem jer se kreću ka područjima bez vegetacije. Ipak, ekipe ulažu velike napore kako bi sprečile da levo krilo stigne do obližnje klisure, što bi moglo da ubrza dalje širenje požara.