AMERIČKA AMBASADA UZBUNILA GRAĐANE! Hitno upozorenje zbog mogućeg novog haosa na Bliskom istoku
Američka ambasada u Jerusalimu upozorila je građane SAD na povećane tenzije na Bliskom istoku i mogućnost iznenadne eskalacije. Savetovano im je da izbegavaju putovanja u pojedine delove Izraela i Pojas Gaze.
"Podsećamo Amerikance koji se nalaze u regionu na potrebu za stalnim oprezom i pozivamo ih da prate vesti kako bi bili informisani o najnovijim dešavanjima. Građani SAD koji putuju u region ili kroz njega takođe bi trebalo da provere sa svojim avio-kompanijama da li su njihovi letovi i dalje planirani", navodi se u saopštenju ambasade.
Američkim državljanima savetuje se da ne putuju u Pojas Gaze, severni Izrael i područje uz granicu Izraela i Egipta, osim preko graničnog prelaza Taba.
Novi talas napetosti u regionu
Izrael je za sada izbegao obnovu direktnih vojnih sukoba sa Iranom i njegovim saveznicima na Bliskom istoku, dok su američke snage nastavile napade na ciljeve povezane sa Iranom zbog spora oko Ormuskog moreuza.
Teheran je zapretio da neće dozvoliti prolazak brodova alternativnim plovnim rutama kroz ovaj strateški pomorski prolaz bez prethodnog odobrenja. Prema navodima medija, Iran je potom izveo napade dronovima-kamikazama i raketama na komercijalne brodove, što je dodatno podiglo tenzije u regionu.
(Kurir.rs/A.V.)