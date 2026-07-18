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Američka ambasada u Jerusalimu upozorila je građane SAD na povećane tenzije na Bliskom istoku i mogućnost iznenadne eskalacije. Savetovano im je da izbegavaju putovanja u pojedine delove Izraela i Pojas Gaze.

"Podsećamo Amerikance koji se nalaze u regionu na potrebu za stalnim oprezom i pozivamo ih da prate vesti kako bi bili informisani o najnovijim dešavanjima. Građani SAD koji putuju u region ili kroz njega takođe bi trebalo da provere sa svojim avio-kompanijama da li su njihovi letovi i dalje planirani", navodi se u saopštenju ambasade.

Američkim državljanima savetuje se da ne putuju u Pojas Gaze, severni Izrael i područje uz granicu Izraela i Egipta, osim preko graničnog prelaza Taba.

Novi talas napetosti u regionu

Izrael je za sada izbegao obnovu direktnih vojnih sukoba sa Iranom i njegovim saveznicima na Bliskom istoku, dok su američke snage nastavile napade na ciljeve povezane sa Iranom zbog spora oko Ormuskog moreuza.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Teheran je zapretio da neće dozvoliti prolazak brodova alternativnim plovnim rutama kroz ovaj strateški pomorski prolaz bez prethodnog odobrenja. Prema navodima medija, Iran je potom izveo napade dronovima-kamikazama i raketama na komercijalne brodove, što je dodatno podiglo tenzije u regionu.