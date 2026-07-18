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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je tokom jedne sedmice skoro 2.000 ukrajinskih dronova navodno bilo usmereno ka ruskoj prestonici. Prema njegovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana oborila je većinu letelica pre nego što su stigle do grada.

Sobjanjin je naveo da je u periodu od 20.30 časova 11. jula do 8.30 časova 18. jula ukupno 1.892 drona, za koje tvrdi da pripadaju Oružanim snagama Ukrajine, letelo u pravcu Moskve.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinske snage su izvele napad dronovima na rusku prestonicu, a navodno je pogođena termoelektrana koja je nalazi u Moskovskoj oblasti na 130 kilometara od centra Moskve. Obustavljeni su letovi na aerodromu Žukovski. Foto: screenshot X

Prema njegovim tvrdnjama, većina dronova uništena je na većoj udaljenosti od glavnog grada, dok je 207 bespilotnih letelica oboreno u neposrednoj blizini Moskve.

"Većina dronova neutralisana je na prilazima gradu", rekao je gradonačelnik ruske prestonice.

Tokom jedne noći prijavljeno više stotina dronova

Sobjanjin je dodao da je samo u noći između 17. i 18. jula više od 370 dronova navodno bilo usmereno ka Moskvi.

Ruske vlasti saopštile su da je tom prilikom 64 drona oboreno na prilazima glavnom gradu.

Posle napada u Moskovskoj oblasti prijavljena je i materijalna šteta. Prema ruskim izvorima, u gradu Noginsku izbio je požar u skladištu nafte, dok je pogođen i logistički centar kompanije Wildberries u Elektrostalju.

Moskva ne objavljuje sve detalje napada

Ruske vlasti redovno izveštavaju o ukrajinskim napadima dronovima na svoju teritoriju, ali se u mnogim slučajevima saopštenja svode na informacije o dejstvima protivvazdušne odbrane, bez detaljnijih podataka o posledicama napada.

Sa druge strane, Ukrajina uglavnom ne komentariše svaki pojedinačni napad na ruskoj teritoriji, ali je više puta saopštila da su mete vojni, energetski i logistički objekti koji se koriste za podršku ruskim vojnim operacijama protiv Ukrajine.