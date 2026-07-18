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Mađarski predsednik Tamaš Šujok potpisao je 17. amandman na Osnovni zakon, kojim je predviđeno da njegov mandat prestane dan nakon stupanja tog ustavnog akta na snagu, čime je otvoren put za izbor novog šefa države Mađarske.

Šujok je u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama naveo da, budući da predsednik ne može da uputi ustavne amandmane Ustavnom sudu radi suštinske provere, on nema ustavna sredstva da ospori trenutni amandman, uprkos njegovoj potencijalnoj neusklađenosti sa ustavnim načelima, prenosi agencija MTI.

Rekao je da potpisivanjem zakona ispunjava svoju dužnost propisanu Osnovnim zakonom, nakon što je pažljivo razmotrio pravne mogućnosti i postupio u skladu sa svojom savešću.

"Moj potpis predstavlja konačnu potvrdu moje predsedničke dužnosti i znak mog apsolutnog poštovanja funkcije predsednika države u svim okolnostima", poručio je Šujok.

Za izmene Ustava glasalo je 139 poslanika, šest je bilo protiv, a uzdržanih nije bilo