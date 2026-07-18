Slušaj vest

Iran je suspendovao svoje obaveze iz Memoranduma o razumevanju iz Islamabada, koji je potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je Vašington, prema tvrdnjama Teherana, prekršio odredbe sporazuma.

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna pitanja Kazem Garibabadi izjavio je da je odluka doneta zato što su SAD prve odustale od svojih obaveza.

"Suspendedovali smo svoje obaveze iz Memoranduma iz Islamabada", rekao je Garibabadi.

On je dodao da su Sjedinjene Države "prekršile i suspendovale sve svoje obaveze u okviru sporazuma".

"I mi smo suspendovali svoje obaveze. Ne sprovodimo ih i trenutno smo usredsređeni na odbranu zemlje", poručio je iranski zvaničnik.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Hamnei: "Trampov potpis je potpuno bezvredan"

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ocenio je da su postupci Vašingtona pokazali da se američkim obećanjima ne može verovati.

"Ponovljena kršenja sporazuma od strane Sjedinjenih Država pokazala su da je potpis predsednika Donalda Trampa potpuno bezvredan i lišen svakog kredibiliteta", naveo je Hamnei.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

On je upozorio da će, ukoliko SAD nastave sa pritiscima i sukobima, Iran odgovoriti.

"Sada, kada američki neprijatelj nastoji da izazove rat i pritom snosi sve teže posledice i veću sramotu, neka zna da narod Irana i osovina otpora za njega imaju lekcije koje se ne zaboravljaju. To su ovih dana svojim primerom pokazali hrabri islamski borci i požrtvovani narod na jugu zemlje", poručio je Hamnei.

Prema njegovim rečima, višestruko kršenje obećanja u vezi sa memorandumom još jednom potvrđuje da su "arogancija i težnja ka dominaciji sastavni deo američke politike i ideologije".

Hamnei je istakao i da je očuvanje nacionalnog jedinstva ključni zadatak u trenutnim okolnostima.

"Ne smemo neprijatelju pružiti nijedan znak slabosti. Ako budemo dosledno poštovali ove mere opreza, on će se neminovno suočiti sa porazom", zaključio je vrhovni vođa Irana.