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Britanske vlasti su posebno zabrinute zbog mogućnosti naglog rasta cena hrane ili poremećaja u snabdevanju, što je u nekim zemljama poput Indonezije, Kenije, Šri Lanke i Perua u prošlosti dovelo do masovnih protesta i nereda zbog hrane.

Kupovina osnovnih namirnica u Velikoj Britaniji postaje svakodnevna borba za sve više građana. Cene hrane rastu, police u prodavnicama ponekad ostaju prazne nego ranije, a stručnjaci upozoravaju da se zemlja suočava sa ozbiljnim rizikom od poremećaja u snabdevanju hranom. Dok vlada priprema planove za vanredne situacije, sve su češća upozorenja da klimatske promene i zavisnost od uvoza hrane predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Prema pisanju lista "The Independent", pitanje bezbednosti hrane više nije samo problem za siromašnije delove sveta, već postaje stvarnost i za britanska domaćinstva. Građani sve više odustaju od kupovine mesa zbog visokih cena, pažljivo upoređujući cene osnovnih proizvoda poput hleba, mleka i jaja, dok trgovci pokušavaju da sakriju probleme sve češćim promenama rasporeda proizvoda na policama i promotivnim izlozima. Prema najnovijem Nacionalnom registru rizika Velike Britanije, nestašica hrane ili poremećaji u snabdevanju pominju se 86 puta, skoro tri puta više nego u prošlogodišnjem izveštaju. Iako dokument uglavnom analizira neposredne pretnje, stručnjaci upozoravaju da dugoročni rizici postaju sve ozbiljniji.

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Prema pisanju lista "The Independent", članovi britanskog parlamenta imali su pristup sažetoj verziji poverljive procene Zajedničkog obaveštajnog komiteta (JIC), prema kojoj bi kolaps globalnih ekosistema mogao izazvati ozbiljnu nestašicu hrane u Ujedinjenom Kraljevstvu u narednih pet godina. Britanske vlasti su posebno zabrinute zbog mogućnosti rasta cena hrane ili poremećaja u snabdevanju, što je u nekim zemljama poput Indonezije, Kenije, Šri Lanke i Perua u prošlosti dovelo do masovnih protesta i nereda zbog hrane.

Ujedinjeno Kraljevstvo sada uvozi između 45 i 50 procenata hrane koju konzumira, što je čini posebno ranjivom na poremećaje u globalnim lancima snabdevanja. Klimatske promene dodatno komplikuju situaciju, jer toplotni talasi, suše, poplave i gubitak biodiverziteta smanjuju poljoprivredne prinose širom sveta. Problemi postoje i unutar same zemlje. Prema podacima Nacionalne unije poljoprivrednika (NFU), oko 60 miliona funti vredne hrane je bačeno na britanskim farmama 2022. godine zbog nedostatka radnika za žetvu. Istovremeno, više od 30.000 zdravih svinja je ubijeno zbog nedostatka radnika u klanicama i mesnoj industriji, dok mnogi poljoprivrednici napuštaju proizvodnju ili pretvaraju zemljište za solarne elektrane.

Dodatni problem je sve veća zavisnost od međunarodnih lanaca snabdevanja. Proizvodi poput formule za odojčad, čija proizvodnja zavisi od složene mreže dobavljača mlečnih proizvoda, ribljeg ulja, vitamina i drugih sirovina, posebno su ranjivi. U Velikoj Britaniji, cena formule je naglo porasla poslednjih godina, a zbog svoje visoke vrednosti, sve je više meta krađe i ilegalne preprodaje. Geopolitički sukobi takođe snažno utiču na bezbednost hrane. Rat u Ukrajini je ozbiljno poremetio izvoz žitarica iz zemlje koja je, pre invazije, bila jedan od najvećih svetskih proizvođača pšenice, ječma i suncokretovog ulja.

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Pored toga, moguće zatvaranje Ormuskog moreuza moglo bi dodatno povećati cene energije, đubriva i hrane na svetskom tržištu.

Ujedinjene nacije upozoravaju da se posledice takvih kriza razvijaju postepeno, prvo rastu cene energije, zatim đubriva i semena, pa padaju poljoprivredni prinosi, a zatim slede rast cena hrane i inflacija. Britanska vlada stoga priprema novu kampanju otpornosti koja će podstaći građane da se pripreme za moguće vanredne situacije, uključujući ekstremne vremenske uslove, sajber napade i prekide u snabdevanju električnom energijom ili vodom. Istovremeno, sve se više ističe značaj lokalne proizvodnje hrane.

Lokalnim vlastima se preporučuje da podrže kupovinu domaćih proizvoda i razvoj lokalne poljoprivrede, dok stručnjaci upozoravaju da bezbednost hrane više nije samo poljoprivredno pitanje, već jedno od ključnih pitanja nacionalne bezbednosti.