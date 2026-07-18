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Španiju od utorka pogađa treći toplotni talas ovog leta. Meteorolozi upozoravaju da će temperature u pojedinim delovima zemlje dostići, pa čak i premašiti 45 stepeni Celzijusa.

Španska državna meteorološka agencija AEMET izdala je posebno upozorenje zbog novog toplotnog talasa koji će od utorka, 21. jula, zahvatiti veliki deo zemlje.

Očekuje se period izuzetno visokih temperatura koji će trajati najmanje do četvrtka, 23. jula, mada meteorolozi ne isključuju mogućnost da se produži i tokom ostatka sedmice ukoliko se atmosferski uslovi ne promene.

1/9 Vidi galeriju Toplotni talas u Španiji Foto: DAVID ARJONA/EFE, ALEJANDRO GARCIA/EFE

Prema prognozi AEMET-a, toplotni talas biće izazvan jačanjem postojećeg obrasca atmosferske blokade, čemu će doprineti formiranje izolovane visinske depresije, poznate kao DANA, zapadno od Iberijskog poluostrva. Takva situacija omogućiće prodor veoma toplog, suvog vazduha sa česticama prašine iz Severne Afrike, koji će, u kombinaciji sa jakim julskim sunčevim zračenjem i stabilnom atmosferom, postepeno podizati temperature.

Pogođena područja

Najviše temperature očekuju se na jugoistoku zemlje, u dolini Gvadalkivira, dolini Ebra, severoistočnim kotlinama, pirinejskim dolinama i unutrašnjosti Majorke. U tim oblastima maksimalne temperature će uglavnom prelaziti 40 stepeni, dok bi u pojedinim delovima jugoistoka u četvrtak, koji bi trebalo da bude najtopliji dan ovog talasa, mogle da dostignu ili čak premaše 45 stepeni Celzijusa.

Porast temperatura počeće da se oseća već tokom vikenda. U subotu se u unutrašnjosti Andaluzije, naročito u dolinama i rečnim kotlinama, očekuju temperature više od 40 stepeni. U nedelju će se vrućina proširiti ka severnoj trećini zemlje i istočnoj polovini poluostrva, sa temperaturama blizu 40 stepeni na jugoistoku, a ponegde i u unutrašnjosti Majorke.

Postepeni rast temperatura

Iako će temperature nastaviti da rastu i u ponedeljak, AEMET taj dan za sada ne uključuje u zvanični period toplotnog talasa. Ipak, meteorolozi upozoravaju da bi ta odluka mogla da bude promenjena u zavisnosti od razvoja prognostičkih modela.

Već u ponedeljak se u velikim delovima doline Ebra, Kastilje-La Manče, doline Gvadalkivira, sliva reke Henil i jugoistočnog dela zemlje očekuju temperature između 38 i 42 stepena.

Od utorka će ovaj period zvanično biti klasifikovan kao toplotni talas. Tog dana temperature će u unutrašnjosti jugoistoka biti blizu 43 stepena, dok će u sredu nastaviti da rastu, naročito na jugozapadu zemlje. U velikom delu juga i istoka poluostrva zadržaće se temperature više od 40 stepeni.

Četvrtak bi mogao da bude najkritičniji dan ovog toplotnog talasa. AEMET očekuje novi rast temperatura na jugoistoku zemlje i duž obale Alboranskog mora, gde bi moglo da bude između 42 i 44 stepena, dok bi lokalno maksimalne temperature mogle da premaše 45 stepeni.