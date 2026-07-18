Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Grupa studenata Univerziteta u Ekseteru ostala je u čudu nakon što je tokom terenske nastave na Azorskim ostrvima zabeležila prizore koji su oduševili i iskusne morske biologe.

Studenti su u Atlantski okean spustili podvodnu kameru sa mamcem u nadi da će snimiti lokalne grabljivice, ali ono što se dogodilo nadmašilo je sva njihova očekivanja.

Za manje od deset minuta pojavili su se delfini, a zatim i ajkula

Azori su udaljeni arhipelag u Atlantskom okeanu, poznat po izuzetno bogatom i raznovrsnom morskom svetu.

Za manje od deset minuta studenti su kamerom zabeležili najmanje jednu ajkulu i jato atlantskih pegavih delfina.

Koristili su uređaj poznat kao BRUV (baited remote underwater video), odnosno podvodnu kameru sa mamcem koja omogućava naučnicima da posmatraju morske životinje u njihovom prirodnom okruženju.

Predavač zaštite mora na Univerzitetu u Ekseteru Fil Doerti opisao je ovo spuštanje kamere kao "zaista posebno".

"Bilo je neverovatno mnogo aktivnosti i života tokom dana kada smo postavljali kamere", rekao je Doerti za Discover Wildlife.

"Prvo smo čuli njihove klikove i zvižduke, a zatim su se na snimku pojavili atlantski pegavi delfini u velikom broju", dodao je.

Nakon što su se delfini udaljili iz kadra, usledilo je novo iznenađenje.

Sve je utihnulo, a onda je iz dubine isplivao neočekivani gost

"Odjednom je sve utihnulo", prisetio se Doerti.

"Velika plava ajkula pojavila se niotkuda, počešala se o opremu i prišla da ispita mamac", rekao je on.

Prema njegovim rečima, ovakvi prizori nisu iznenađenje za Azore.

"Azori se nalaze iznad izuzetno dubokih voda, ali imaju veliki broj podmorskih planina koje stvaraju žarišta biodiverziteta i privlače velike migratorne vrste", objasnio je Doerti.

Dodao je da se upravo zbog susreta različitih okeanskih struja ovo područje smatra pravim centrom aktivnosti velikih morskih kičmenjaka.