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Ruske snage su danas, 18. jula, izvele gotovo 40 napada na Dnjepropetrovsku oblast koristeći dronove, artiljeriju i navođene avionske bombe. U napadima je poginula jedna osoba, dok su četiri povređene.

Vest je na Telegramu objavio načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne administracije Oleksandr Hanza, prenosi Ukrinform.

Oštećene škole, kuće i vozila, gorela polja pšenice

Prema njegovim rečima, u Nikopoljskom okrugu napadnute su opštine Nikopolj, Pokrovsk, Mirove, Červonohrihorivka i Marhanec.

U napadima su oštećeni srednja škola, privatne kuće i kamion. Zapalili su se putnički automobil, kao i polja pšenice i graška.

"Četiri osobe su povređene, od kojih su dve hospitalizovane. Sedamdesetogodišnja žena nalazi se u teškom stanju", naveo je Hanza.

Jedna osoba poginula u Krivom Rogu

Hanza je dodao da su ruske snage u Sinjelnikivskom okrugu napale opštine Vasilkivska, Rajivska i Mežove.

Tom prilikom uništeni su privatna kuća i pomoćni objekat, dok su oštećeni još jedna kuća, vrtić, auto-servis, administrativna zgrada, garaže i kamion. Požar se proširio i na polje pšenice.

1/8 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, Harkov, Zaporožje i Krivi Rog Foto: Printscreen/X

U opštinama Slobožanske i Pidhorodne u Dnjeprovskom okrugu oštećene su privatne kuće.

Na području Krivog Roga pogođeni su grad Krivi Rog i opština Zelenodolsk, gde je oštećena infrastruktura, a jedan muškarac je poginuo.

Kako je ranije saopšteno, u Krivom Rogu je 18. jula dron tipa "Šahed" pogodio infrastrukturni objekat, pri čemu je jedna osoba izgubila život.