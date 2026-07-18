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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je obavio dug razgovor sa bivšim ministrom odbrane Mihailom Fedorovim, kao i odvojen razgovor sa glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim.

O tome je govorio u subotu, 18. jula.

„Juče i danas bilo je mnogo konsultacija. Naravno, čujem šta ljudi govore. Danas sam dugo razgovarao sa Mihailom Fedorovim. Razgovarao sam i sa Aleksandrom Sirskim. Odluke u vezi sa vojskom biće donete“, napisao je Zelenski.

U međuvremenu, Fedorov je poručio da će „promena svakako biti“.

„Vi ste mi zahvaljivali za Mriju i Diju. Ja vama zahvaljujem na nadi. Ovakvu odgovornost nisam osećao ni dok sam bio na ministarskim funkcijama. Hvala veteranima i vojnicima što držite front i čast. Dijalog postoji. Verujem da ćemo uspeti“, napisao je bivši ministar.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od popodnevnih časova 18. jula u Kijevu i drugim regionima Ukrajine treći dan zaredom traju protesti zbog smene bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Deo demonstranata zahteva i ostavku glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Aleksandra Sirskog. Okupljeni uzvikuju parole: „Slugo naroda, izađi pred narod“, „Sirski, odlazi“ i „Stojimo i nastavićemo da stojimo“.

Promene u vladi i protesti

Prema pisanju lista Financial Times, Zelenski razmatra mogućnost smene Sirskog usled masovnih protesta koji su izbili nakon razrešenja ministra odbrane Mihaila Fedorova. List navodi da bi tokom vikenda trebalo da budu obavljeni razgovori sa potencijalnim kandidatima za mesto glavnokomandujućeg.

1/5 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Zelenski je 16. jula saopštio da će dužnost ministra odbrane u novoj vladi Sergeja Koreckog obavljati Jevgenij Hmara, dosadašnji šef Centra za specijalne operacije „Alfa“ pri Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).

Predsednik je tom prilikom potvrdio da je između Fedorova i Sirskog postojao sukob. Bivši ministar tvrdio je da je glavnokomandujući blokirao sve njegove inicijative i postavljao ultimatume.

Istog dana održani su protesti u Kijevu, Odesi, Lavovu, Harkovu, Zaporožju i drugim gradovima, na kojima su stotine ljudi zahtevale smenu Sirskog i povratak Fedorova na mesto ministra odbrane.

Protesti su nastavljeni i 17. jula u Kijevu, Lucku, Nikolajevu i drugim regionalnim centrima, dok su za 18. jul organizatori najavili nove skupove.

Volonter Sergej Sternenko izjavio je 18. jula da je komandantima ukrajinskih brigada naređeno da snime video-poruke podrške Sirskom. To je druga takva tvrdnja volontera – dan ranije je rekao da viša vojna komanda vrši pritisak na pripadnike vojske kako ne bi javno podržavali demonstrante.