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Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje napad ukrajinskog FPV drona kamikaze "Hornet" na ruske položaje u Zaporoškoj oblasti. Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena.

Prema objavi koja se deli na platformi Iks, snimak je zabeležio ruski vojnik, a na njemu se navodno vidi trenutak udara drona na jednom od puteva u pozadini fronta u Zaporoškoj oblasti.

Autori objave navode da je u pitanju dron kamikaza "Hornet", koji je korišćen u napadu na ruske položaje.

Za sada nema zvanične potvrde kada je snimak nastao, niti su poznati detalji o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena.

Snimak se ubrzano širi društvenim mrežama i izazvao je veliku pažnju korisnika, dok se čekaju zvanične informacije o okolnostima napada.

Šta je dron "Hornet"?

"Hornet" je mali FPV (First Person View) dron kamikaza namenjen za precizne udare na ciljeve na frontu i u njegovoj pozadini.

Operater njime upravlja u realnom vremenu pomoću kamere na letelici, što omogućava veoma precizno navođenje do samog trenutka udara.

Ovaj tip drona najčešće se koristi za uništavanje oklopnih vozila, kamiona, artiljerijskih položaja, skladišta municije, komandnih punktova i žive sile. Zahvaljujući malim dimenzijama i velikoj brzini, teško ga je uočiti i presresti.

Prema dostupnim informacijama, "Hornet" može da nosi različite vrste bojevih glava, u zavisnosti od zadatka, a domet mu iznosi više desetina kilometara, u zavisnosti od verzije i uslova na terenu. Koristi se za izvođenje jednokratnih napada, pri čemu se letelica pri udaru uništava zajedno sa eksplozivnim punjenjem.

Gotovo 40 udara na Dnjepropetrovsku oblast

Ruske snage su danas, 18. jula, izvele gotovo 40 napada na Dnjepropetrovsku oblast koristeći dronove, artiljeriju i navođene avionske bombe. U napadima je poginula jedna osoba, dok su četiri povređene.

Vest je na Telegramu objavio načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne administracije Oleksandr Hanza, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u Nikopoljskom okrugu napadnute su opštine Nikopolj, Pokrovsk, Mirove, Červonohrihorivka i Marhanec.